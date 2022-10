Exconductora de Televisa Deportes posa al natural a sus 51 años

Rebeca Rubio, exconductora de Televisa Deportes, cumplió 51 años y decidió festejarlo presumiendo su envidiable físico con unas fotos en las que posa al natural, las cuales compartió en sus redes sociales.

“Esta soy yo⁣, mirarme al espejo y poder decir, no necesito photoshop y puedo lucir mi cuerpo mejor que cuando tenia 20 me enorgullece. ⁣La edad me ha enseñado algo: aprender a ser yo misma, y demostrarme que no hay límites para lo que queremos lograr”, es parte del mensaje con el que acompañó su sesión de fotos.

“El camino no ha sido lineal, yo también me equivoco, tengo miedos, inseguridades, y también soy humana, tengo mis altos y bajos, .. ⁣pero por ello, decidí hacer esta sesión de fotos al desnudo, no solo por mi cumpleaños #51, sino porque estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, más plena, más feliz de quien soy y hasta donde he llegado”, explicó.

Rubio, nacida en Guatemala, se integró a Televisa Deportes en 2011, donde se destacó por promover el ejercicio y la alimentación correcta participando en diversos programas, así como la creación de ‘Ponte Fit’ en 2015, dentro de la programación de Televisa Deportes. En 2018 dejó la televisora de San Ángel debido a múltiples cambios que se dieron en ella.

Actualmente, Rebeca se dedica de lleno a ser coach de salud y fitness. Además cuenta con su propia app en la que da rutinas de ejercicio y consejos para la alimentación. Se mudó a California, Estados Unidos, pero también sigue viniendo a la CDMX.