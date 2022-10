Stephanie Vaquer desea representar a México en un Grand Prix

Ya está todo listo para que el próximo 28 se lleve a cabo el Grand Prix de Amazonas en la monumental Arena México. Las gladiadoras están enfocadas en sus compromisos en este mes de Amazonas para concluir con el evento internacional y donde Faby se presentará en “La Catedral”.

Por su parte la Chilena, Stephanie Vaquer subrayó que adquirió más conocimiento después de la gira que realizó junto a Dalys en Japón, y tuvo la oportunidad de presentarse ante las gladiadoras niponas. Aseguró que antes de llegar al Consejo, tuvo la oportunidad de entrenar con Faby Apache y ahora será de gran atractivo volverla a ver.

“Cuando escuché que Dalys representaría a México, me emocioné mucho, México es nuestra casa y me gustaría en algún momento representar a México algún día. En Japón Dalys y yo representamos a la lucha libre mexicana cuando fuimos a la embajada Mexicana” sostuvo la ruda. Con el tiempo ha ido construyendo su carrera y sabe que aún le falta por aprender. Pero no quiere perderse el momento de escuchar a la banda de guerra y está construyendo junto con las Amazonas del CMLL un camino que haga más grande a la lucha femenil.

Stephanie se siente orgullosa pues su bandera estará en esta competencia y pone su granito de arena para que más gente en su país se anime a seguir sus pasos.

Vaquer Stephanie Vaquer aparecerá por primera vez en la Arena Rey Bucanero

Por su parte, la representante de Puerto Rico Ivelisse dijo estar feliz y emocionada. “Siempre he tenido gran apoyo de México, de su gente en mi carrera. Y el debutar en el CMLL me llena de orgullo”. Agradeció la oportunidad de participar en el evento el cual, expresa su respeto. Recordó que en el pasado se enfrentó a la morenaza de fuego Marcela; aunque considera que al final del año tendrá que hacer una pausa para reponerse.

El Campeonato Universal de Amazonas será INDOMABLE.

Un encuentro sin precedentes sacará chispas el próximo viernes 21 de octubre, pues las Campeonas Nacionales de Parejas se enfrentarán para encontrar a la Campeona Universal, campeonato que ostenta La Jarochita, al vencer a Dark Silueta en 2021.

Lluvia se colocó como la primera finalista al dar cuenta de la chilena Stephanie Vaquer, quien aún con la lona recorrida en Japón, no pudo vencer a “la Pequeña Tentación”, que luce una condición envidiable, dejando en claro la preparación que tiene de manera constante.

“Me costó mucho trabajo ganarle a las grandes, pero saqué las ganas y me lo propuse, si le digo a mi rival que se prepare porque voy con gran condición, me preparo día a día, estoy haciendo cardio, estoy haciendo pesas y voy por esa gran final”.

Lluvia esperaba de rival a Dalys pero no se imaginaba que la segunda finalista sería la mujer con temple de hierro, La Jarochita; quien enrachada busca conquistar una vez más el cinturón que hasta hoy la amerita como la total y reina absoluta.

