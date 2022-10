Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras abandonar a sus compañeros

Cristiano Ronaldo está envuelto en una nueva polémica, después de que el pasado miércoles abandonó el campo de juego antes de que finalizar el partido del Manchester United con el Tottenham. El portugués recibir múltiples críticas por su actitud, por lo que este jueves salió a dar su versión en redes sociales.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando futbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones” fue la primera parte de su mensaje.

El Comandante continuó explicando su comportamiento en Old Trafford, donde se fue al vestidor antes de tiempo, ya que solo estuvo calentando y no fue tomado por Erik ten Hag.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, comentó.

Para luego agregar: “En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

Si bien Cristiano Ronaldo compartió este mensaje, ya hubo consecuencias. Los Red Devils informaron que el jugador de 37 años no fue tomado en cuenta en la convocatoria para el duelo con el Chelsea, de este sábado.