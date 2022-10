“El estar nominado al PND ya es ganancia”: Julio César Chávez

Julio César Chávez, leyenda del pugilismo mexicano, agradeció el simplemente estar nominado al Premio Nacional del Deporte 2022 por su destacada trayectoria en los cuadriláteros.

Durante la presentación de su reloj, de la colección Epic X Crono Nunca Rendirse, de Jacob & Co, el Gran Campeón mexicano apuntó a su preparación durante toda su vida para recibir esta clase de reconocimientos.

“Bueno, sí estoy nominado, pero aún no lo gano. El estar nominado es ganancia. Me siento contento y esto es gracias a Dios y ha sido gracias a nuestra preparación, estoy agradecido con la vida. Y no, no se tardaron. He tenido muchos reconocimientos en mi vida, y agradecería mucho este”.

En otros temas, el César del Boxeo habló sobre la última pelea de Saúl Álvarez, en donde venció a Gennady Golovkin.

“Ya pasó la pelea. Hizo una buena pelea, al final se cansó un poco, pero le alcanzo para ganarle a Golovkin bien”.

Sobre otros deportistas destacados, Julio César Chávez alabó lo conseguido por Sergio Pérez en Fórmula 1.

“Checo Pérez ha hecho grandes cosas y es el mejor piloto mexicano de la historia. Lo conocí cuando tenía él como 15 años y me subí en el carro en el velódromo y mejor me bajé”, apuntó.

Además, adelantó que tendrá una nueva pelea de exhibición en 2023 y en donde espera contar con sus hijos en esta función especial.

“El hubiera ya no existe, tengo 60 años y voy a hacer una última exhibición, quiero dejar un legado. Con mis hijos, con Julio ahora que salga de recuperación y que mis hijos peleen limpios y que estén una vez más conmigo. Va a ser finales de enero o febrero, en Tijuana”, dijo.

Por último, Mr. Nocaut habló sobre las expectativas que tiene sobre la Selección mexicana en Qatar 2022.

“Como todos ustedes deseo que pase al cuarto piso. Se ve difícil, pero México siempre se crece ante la adversidad y nunca se rinden y siempre critican mucho a la selección, pero en los momentos difíciles dan el campanario”, finalizó.

