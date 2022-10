Rodrigo Garduño confía en el Tri para Qatar 2022; cree que el campeón saldrá de Europa

El ex futbolista desea lo mejor para la selección mexicana (Archivo 54D/MEXSPORT)

Rodrigo Garduño, ex futbolista y fundador de 54D, marca de fitness con presencia en más de 95 países, se dio el tiempo de platicar de cómo ve al Tri en la actualidad, lo que espera de ellos en el mundial de Qatar 2022, así como lo que se necesita para que se puede competir a un mayor nivel.

“Yo espero siempre lo mejor, deseo que sean campeones del mundo, es mi país, fue mi mundo, mi medio. Yo le deseo toda la suerte a los jugadores porque los jugadores siempre van con esa ilusión y estoy seguro que se van a matar por dar los mejores resultados para su país”, dijo.

Por otro lado, también mencionó, con base en su experiencia, lo que cree que le falta a México para competir al tú por tú contra las grandes potencias y otros países. “Veo que México necesita trabajar mucho más para hacer diferencia en este tipo de eventos tan importantes, creo que aún no estamos ahí, considero que el sistema de competencia en México no favorece al desarrollo de la selección nacional, lo empobrece de hecho. Mientras esto no cambie, seguiremos estando lejos”.

La falta de oportunidades a jóvenes es una de las áreas que el ex futbolista ve como una de las complicaciones para que el futbol mexicano se levante como otros lugares. “Que se beneficie a los jugadores jóvenes, que tengan cabida, tengan exposición, está lleno México de jugadores jóvenes extraordinarios, a los cuales no se les da espacio ni oportunidad”.

“El campeón saldrá de Europa”

Trabajar y pasar su vida dentro del mundo fitness, le ha servido a Rodrigo para detectar métodos de entrenamiento distintos alrededor del mundo. Por ello, considera que en Europa esto está mucho más avanzando que otros lados y pone como ejemplo su físico y preparación, lo cual llevará a alguna selección de este origen a levantar la copa del mundo.

“Considero que será un mundial, una vez más, para los Europeos. En los últimos 10 años, han tenido una brecha gigante con América Latina, a mi parecer todavía está verde en cierta manera para entrenar y capacitar a sus jugadores. Yo que me dedico al fitness y a entrenar a muchos atletas. El futbolista en la actualidad ya no puede entrenar como futbolista, tiene que entrenar como atleta y en México y muchos países de Latinoamérica seguimos entrenando al futbolista como futbolista. En Europa si ves a los jugadores, ves los cuerpos, las capacidades, el desarrollo muscular, son jugadores que no los entrenan para ser atletas y evidentemente tienen el talento para ser los futbolistas que son”, explicó acerca.