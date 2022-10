El trabajo del Tata en estos cuatros años ha sido muy positivo: Yon de Luisa

A un mes de que comience el Mundial de la FIFA, la agenda de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, se desborda de eventos y citas con el consejo de la FIFA en Nueva Zelanda, previo a la concentración de la selección nacional en Girona, España.

Allí, mientras esperan a los mexicanos que juegan en Europa, tratarán de resarcir el mal sabor de boca que dejó el Tricolor en la última fecha FIFA, que se jugó en Estados Unidos contra las selecciones de Colombia y Perú.

Y a 29 días, la presión crece cada vez más sobre Gerardo Martino y sobre De Luisa rumbo a la fase de grupos en la que México se enfrentará a Polonia, Arabia Saudita y Argentina. Como antelasa, Yon de Luisa recibió a Publimetro en su casa para repasar el camino del Tri rumbo a Qatar 2022 y las expectativas del grupo que lidera para la próxima Copa del Mundo.

Estamos en la cuenta regresiva y se viene la presión más fuerte tras la clasificación.

— Sí, hay muchos pendientes. Hoy (martes 18 de octubre) tuvimos reunión con el equipo de liderazgo sobre lo que va a ser esta primera etapa de la concentración en el CAR, en la Ciudad de México; luego, el viaje a Girona el 31 de octubre y ahí 15 días ya en tierras europeas.

Allí nos prepararemos para recibir al resto de seleccionados que vienen de las ligas europeas para pensar en el 17 de octubre cuando despegaremos rumbo a Doha. Siempre va a haber detalles con los jugadores que están en proceso de recuperación, hoy sabemos que Raúl Jiménez va mejor, que el Tecate sigue su proceso de recuperación en Sevilla y estamos viendo con la directiva del Sevilla en qué momento nos lo pueden soltar para hacer el análisis final.

Si es posible, que se pueda sumar a la selección mexicana para el Mundial de Qatar. Esto nos va a tener bien entretenidos los próximos días.

El trabajo del 'Tata' en estos cuatro años ha sido muy positivo: Yon de Luisa

¿Qué ha tenido diferente la preparación de la selección para este Mundial?

— Sobre todo la última etapa. Al ser un Mundial que se va a jugar en otoño y no en verano, la planeación final; en lugar de tener cuatro o seis semanas para preparar el cuerpo técnico a los seleccionados una vez que van saliendo de las diferentes ligas, aquí se tienen días, porque la fecha de la liberación por parte de la FIFA es el día 13 de noviembre.

Con este calendario, nosotros tenemos que estar cuatro días después en tierras catarís. El tiempo de preparación previo al Mundial es totalmente diferente. Tiene una parte positiva. Los jugadores van a llegar en perfecto ritmo.

Los que están bien y no tienen alguna lesión, los que vienen bien trabajando con sus clubes, por lo tanto, tendrán un arranque del Mundial en lo personal mucho mejor que en anteriores convocatorias. La parte grupal vamos a poder ver que muchas selecciones irán mejorando en el segundo y en el tercer partido.

Pero además del cambio de fechas y de la preparación física de los jugadores, también se han dado reestructuras al interior de la Federación, ¿qué han supuesto?

— Desde que llegamos hemos realizado varias reestructuras. Primero con la parte de la Secretaría General, luego con la parte comercial y, por último, en la Deportiva. ¿Por qué hacer esta última a escasos meses del Mundial? Porque pensamos que todavía podíamos corregir ciertas cosas en la parte varonil previo a Qatar y en la femenil empezar un proyecto totalmente nuevo liderado por Andrea Rodebaugh con Pedro López como director técnico. Pero lo más importante es que hoy ya tenemos dos estructuras paralelas.

Es complicado realizar una reingeniería a meses del Mundial, pero España en 2018 lo hizo un día antes.

— Sin duda, son grandes retos. Al fin del día siempre hay que tener en mente qué es lo mejor para la selección en ese momento y qué es lo mejor para el país que representamos. A veces hay decisiones muy complejas y muy difíciles por los tiempos; pero, si es lo mejor para la Selección y para el país, hay que tomarlas.

Ante los cuestionamientos que hemos visto recientemente, ¿habrá más cambios?

— Cualquier cambio que se dé en la Federación ya se realizará durante el siguiente ciclo mundialista. Los que estamos ahorita, estamos para terminar el ciclo y para concluirlo de la mejor manera posible.

¿Y cómo ha sentido a Gerardo Martino tras la gira en Estados Unidos?

— Creo que es una persona extraordinaria, no por lo que nos ha demostrado ahora, sino por todo lo que ha hecho en su carrera deportiva y eso refrendado con lo realizado con nosotros. ¿Se vivieron momentos complicados? Sí, como en todas las eliminatorias. Siempre en todos los procesos clasificatorios se viven momentos complicados.

(Hay que) reconocer que la Selección de Canadá mejoró drásticamente en los últimos años y hoy tiene una excelente selección llena de jugadores talentosos con exposición en Europa y el resultado ahí está. Quedaron en primer lugar y nosotros empatados en puntos en segundo lugar, solo con diferencia de goles, y Estados Unidos que trae una buena generación de jugadores que sigue peleando. ¿Que no jugamos bien contra Estados Unidos en Cincinnati? No, no jugamos bien.

Fue una de nuestras peores noches en este ciclo mundialista, pero tuvimos actuaciones mejores en la Final de la Nation League. Desafortunadamente, nuestra selección falló un penal y perdimos así como en la Copa Oro que perdimos en tiempos extra, en un torneo en el que dejamos ir a más de una decena de jugadores a la selección de Jaime Lozano para la contienda olímpica, en la que se gana el bronce. Aún teniendo momentos complejos en los que se perdieron estas dos finales, el balance que ha hecho el Tata en estos cuatros años ha sido muy positivo.

Si nos volteamos a ver, en los dos últimos ciclos mundialistas habíamos ganado una Copa Oro y en otra quedamos en tercer lugar. Ahora ganamos una y fuimos subcampeones en otra. También hay que tener en cuenta las jornadas FIFA poscovid en Europa contra selecciones de Holanda, Argelia, Japón, Corea, que fueron plenamente satisfactorias en el proceso de preparación.

Hoy, dentro de este proceso y reconociendo que la situación con la que se llega a Qatar es diferente, creo que la planeación que se ha dado con la convocatoria en la última fecha FIFA contra Perú y Colombia con 31 jugadores, porque se les necesitaba incluir en un equipo de trabajo perfilado para Doha.

Ahora, gracias a la apertura de la Liga MX, podremos viajar a Girona el 31 de octubre para tener dos semanas y así evitar el desgaste trasoceánico para trabajar con dos semanas en Europa. Además, llevaremos 15 jugadores sparring, que algunos de ellos deben estar en el Mundial 2026, para entrenar mejor y capacitarnos mejor pensando en el día de mañana.

Por lo que dices, hay grandes expectativas para Qatar.

— Desde luego. México desde 1994, junto con Brasil, ha sido el único país que ha pasado la fase de grupos de manera consistente, es nuestro octavo Mundial consecutivo en el que participamos. Además, prácticamente hay 100 mil boletos de nuestros aficionados comprados en Qatar y saber que van con una pasión desde lo más profundo de su ser, que apoyan en cualquier torneo, por supuesto que estamos ilusionados y comprometidos sabiendo que cada partido será verdaderamente complicado.

No habrá ningún partido sencillo. Rivales con la complejidad de la Polonia de Lewandowski, con las estrellas de Argentina o la incógnita de Arabia Saudita con un futbol veloz y fuerte. Creo que no habrá ningún partido sencillo, pero vamos con toda la ilusión del mundo.

¿Cuándo van a tener el once ideal?

— Es una pregunta que yo le he repetido al Tata. Él me dijo, ‘dos días antes. Ni te preocupes’. Incluso insistí para ver si tendríamos una probada en septiembre, a lo que me respondió que se harían constantes pruebas: ‘y a lo que yo viva en Girona, eso es lo que me va a dar el once ideal y no lo vamos a ver siquiera ante Suecia’.

Desde luego, contra Irak tampoco porque no tendremos a los europeos, pero el once ideal ‘lo verás ante Polonia’. A lo que respondí que me parece bien. Lo que veremos ante Polonia dependerá del estado de los jugadores y de cómo lleguen en esta última parte de preparación mundialista.

¿Alguien que no pueda faltar?

— No, yo le doy total y absoluta responsabilidad, en ese sentido, al Tata y, por otro, a Jaime Ordiales para que le dé toda la asesoría y el apoyo necesario.

¿Cuáles son las claves de trabajo ante Irak y Suecia?

— Generar un trabajo en equipo. Las últimas indicaciones ante el momento complejo de la fase de grupos. Cada partido es diferente y no hay un once ideal para toda la fase de Grupos. Al partido dos se llega con el desgaste del partido uno y al tres con el del partido dos y uno.

Esa preparación en la que los 26 jugadores estén consolidados y todos entiendan el tipo de juego que va a querer llevar a cabo el director técnico y que físicamente, técnicamente y tácticamente estén en su mejor nivel será fundamental y creo que tenemos una leve ventaja.

¿Y cómo se prepara usted ante la presión que conlleva dirigir a México en un Mundial?

— Es algo natural que viene con el puesto. Cuando uno toma la responsabilidad, uno sabe que hay momentos en los que la presión es natural. Yo soy un firme convencido del trabajo en equipo y dar la responsabilidad a personas capaces.

Por eso creo que estando en buenas manos el cuerpo técnico, como la dirección deportiva, es lo que me permite dormir tranquilo. De que es futbol, es futbol. Hay noches que se gana y noches que se pierde, pero uno tiene la tranquilidad de que se ha trabajado fortaleciendo la estructura de la federación y obteniendo resultados positivos en diferentes ámbitos.

¿Qué mensaje le envía a la afición mexicana que viajará a Doha?

— Un profundo agradecimiento. Si la selección mexicana puede competir en el paso de las décadas, si la FIFA voltea a vernos para organizar un tercer Mundial, buena parte de eso es por la extraordinaria afición. Esta afición que se nutre de la pasión, del entusiasmo y de todo lo que conlleva apoyar a una selección nacional. Y que sigan apoyando.

Los esperamos en Qatar porque el apoyo de la afición dentro del estadio va a ser primordial y si en algún momento tenemos un resultado adverso, que sigan apoyando porque gracias a ello, momentos difíciles se podrán revertir de una manera más sencilla. Si algo sabemos es que los partidos duran 90 minutos, hasta que el árbitro toque el final necesitaremos el apoyo de los mexicanos, en cada uno de los partidos.

