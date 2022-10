América podría dejar libres a estos dos jugadores

América no pudo acceder a la final del torneo Apertura 2022 pese a ser favorito (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

Luego de quedar eliminados de la semifinal, América empieza la limpia del basto plantel con el que cuenta y ya se maneja la posible de dos elementos. Ambos con pocos minutos de juego abrirían paso a otros elementos para llenar el hueco que dejarían Jurgen Damm y Miguel Layún.

El primero, exjugador de Pachuca, jugó con las águilas 125 minutos entre liga y liguilla, anotó un gol en los cuartos de final frente al Puebla pero fue anulado luego de una revisión en el VAR, el jugador resultó amonestado por quitarse la playera en el festejo que fue en vano. Damm tiene opción para quedarse seis más con el equipo.

Por su parte Layún reveló a ESPN tener ofertas para jugar en la MLS, mercado al que no le hace el feo pues anteriormente en su estancia con Monterrey, pudo emigrar al San José Earthquakes pero Javier Aguirre, entonces técnico rayado, lo convenció de quedarse otro poco más antes de regresar con América.

Miguel Layún esperaba salir campeón con América y luego anunciar su retiro del futbol (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

“Sí, me veo jugando en la MLS, seguro. Mi contrato va a finalizar este diciembre, pero ¿por qué no? La próxima temporada jugaría en Estados Unidos, no lo sé, vamos a ver, quiero probar en allá, para ser honestos, será interesante para mi”, mencionó Layún.

El futuro de varios jugadores está sobre la mesa, aquellos quienes jugaron pocos minutos es muy probable que busquen lugar en otros equipos. Ortíz se quedó a un gol de alcanzar uno de los objetivos del equipo, veremos si se queda o se va del nido.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV: