Cruz Azul confirma que joven desaparecido en Acapulco no pertenece al club

El pasado fin de semana (sábado 22 de octubre), reportes en Acapulco, Guerrero, mencionaron que un futbolista de las fuerzas básicas de la máquina se había quedado atrapado dentro de las olas luego de llegar al lugar a realizar pretemporada, por lo que rápidamente sus compañeros hicieron un llamado a las autoridades de búsqueda.

Sin embargo, este lunes, la directiva del Cruz Azul desmintió esta situación y aclaró que no desapareció, pues mencionaron que el club no se prepara para el torneo en este lugar, además de que expresaron que los futbolistas están actualmente de vacaciones y no con trabajos de playa.

“Aún se están ajustando las pretemporadas, no tenemos relación alguna con ese hecho, todos regresan el 9 de noviembre”, dijo una fuente del cuadro capitalino.

A pesar de esto, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Efrén Valdez Ramírez, mencionó que están elevando los trabajos de búsqueda desde el pasado domingo para lograr encontrar al joven.