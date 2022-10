Shocker niega que haya atentado contra su vida tras ser detenido

Apenas el pasado 16 de octubre, José Soria Reyna, a quien se le conoce como Shoker y también por su destacada carrera como luchador, fue detenido por alterar el orden público luego de que golpeara una camioneta y atacara de manera verbal a personas en Tuxtla Gutiérrez.

Ante este suceso, Shoker no tardó en desmentir las noticias que se expusieron en su contra, pues a través de una entrevista con TV Notas comentó su opinión de los hechos.

“Venía mal, porque desgraciadamente estaba tomando medicamento para bajar de peso y esto me puso mal, muy mal. Recuerdo que ya tenía varias cuadras hostigándome el tipo, estaba agresivo, pero como había mucho ruido por los carros, no escuchaba bien lo que decía, le pedí que me dejara en paz, pero no entendió, hasta que me le paré enfrente y le pedí que descendiera, así inició todo”, comentó.

Y es que ante la situación que se presentó, la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla, mencionó también que había intentado quitarse la vida utilizando su ropa interior, al igual que pegándose con barrotes de la celda, lo que provocó aún más que el asunto se volviera tenso.

Sin embargo, José Soria aclaró que estará buscando presentar una demanda en los próximos días por daño moral, pues cree que su imagen fue afectada por todos los comentarios negativos a partir de que la autoridad confirmará que él estaba bajo efectos de alguna droga.

En cuanto al tema de tratar de quitarse la vida, mencionó que los oficiales lo rociaron con un líquido que fue lo que le causo ardor en su cuerpo como defensa, por lo que también ha negado esto y se encuentra molesto ante las historias publicadas.