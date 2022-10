Martin Garrix encenderá la fiesta en el Gran Premio de México

La fiesta del GP de México 2022 no podría estar completa sin conocer al artista que encenderá la emoción en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en este año será el DJ neerlandés Martin Garrix.

“Siempre estamos buscando experiencias increíbles para llevar esta emblemática fiesta a otro nivel. Contar con Martin Garrix será la manera perfecta de culminar el fin de semana y celebrar a los pilotos preferidos de los aficionados”, menciona Rosamaría Treviño, gerente senior de Heineken, encargados de este evento.

El DJ, de 26 años, es considerado uno de los mejores del mundo. Además, ha tenido grandes colaboraciones en el deporte, después de ser parte de la canción oficial de la Eurocopa 2020, junto a Bono y The Edge.

Entre sus grandes existes se encuentra Animals, Scared to be Loneluy, Summer days, We are the People, In the Name of the love, So Far Away, entre otras.

Garrix se une a los mejores DJs que han cerrado la F1 en la Ciudad de México, como Kygo, Tiësto y Armin van Buuren, quienes han estado en las últimas ediciones.

Además, Martin Garrix volverá a estar en un Gran Premio de Fórmula 1, tras estar en el GP de Abu Dabi 2021, en donde Max Verstappen se coronó como campeón del mundo.

En otra de las grandes actividades de este GP de México 2022 será que la ilustradora de arte mexicana de este año, Ely Ely, estará pintando en vivo un mural gigante para que los fanáticos puedan disfrutar su arte e inspiración de cerca.

El GP de México 2022 se realizará el 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde Checo Pérez buscará un nuevo podio en territorio mexicano.

