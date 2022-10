Ángel Reyna revela supuesto amaño de partido de Oswaldo Sánchez

El exportero de la Selección mexicana, Oswaldo Sánchez, se encuentra en medio de la polémica luego de Ángel Reyna lo acusara de supuestamente amañar un juego de Primera División.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el exfutbolista reveló que cuando jugaba en San Luis, Oswaldo Sánchez, quien en ese tiempo era guardameta del Santos, habló con varios jugadores del club potosino para evitar que el conjunto lagunero descendiera.

“Me tocó que Oswaldo Sánchez estaba arreglando para que nosotros medio echaramos la huevita cuando estaban Santos, Querétaro y San Luis metidos en el descenso. Él estaba en Santos, yo en San Luis. Íbamos a jugar contra Querétaro, necesitaban combinarse resultados y Oswaldo habló con Adrián Martínez (portero) el Chacho Coudet (entrenador), al Tavo Valdés (jugador) y empezó a negociar”, aseguró el exjugagor de Chivas y América.

Además, detalló que el resultado que Santos necesitaba para no descender supuestamente se dio, y según contó, él no habría recibido ningún pago por ello.

“Yo era de los chavitos, pero ya era medio metiche en el tema de los premios y organizar todo ese rollo. Organizaron su pedo, Oswaldo no nos pagó, no me acuerdo. Empatamos, necesitábamos empatar o perder”.

Es importante mencionar que en el Clausura 2007, fue precisamente Querétaro el club que perdió la categoría y Santos logró salvarse del descenso. De hecho, ese fue el primer torneo de Oswaldo Sánchez con el club de la Comarca; sin embargo, en aquella temporada, los Gallos descendieron tras perder en la última jornada ante Atlas en el estadio Jalisco.

Entre otras cosas que confesó el exjugador, mencionó que se agarró a golpes con Aquivaldo Mosquera durante un entrenamiento del América previo a jugar un Clásico Nacional ante Chivas.

