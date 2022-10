“Vamos a renovar”: Lewis Hamilton asegura que regresará con Mercedes en 2023

Los aficionados de la Fórmula 1 se preguntan: “¿qué pasará el siguiente año con el piloto?” y Hamilton ya ha hablado al respecto sobre su futuro luego de que en 2021 perdiera el campeonato en la última vuelta y salieran rumores de lo que pasaría con él.

Te puede interesar: Edson Álvarez está en la mira del Barcelona: Diario SPORT

“Vamos a renovar, vamos a sentarnos y discutirlo en estos próximos meses, diría yo. Mi objetivo es continuar con Mercedes. Estuvieron conmigo en todo lo que pasó en 2020 y se han quedado conmigo a pesar de mis errores y le mierda que ha salido publicada en la presa. Se han quedado conmigo pese a los altibajos”, dijo para Motorsport en entrevista.

Sobre caer en el último suspira del título de 2021, Lewis platicó lo duro que fue, aunque esto le ayudó a tomar fuerza para seguir adelante.

“Parece que fue hace años, sin duda, me rompió el espíritu o me destrozó el alma, como quieras llamarlo. ¿Cómo no iba a volver? No soy de los que se rinden así, la verdad”, expresó.

Cabe mencionar que, la temporada 2022, no ha sido lo que se esperaba para la marca Mercedes y sus representantes, pues no han cumplido con las expectativas y el británico lo sabe.

“Cuando nos reunimos en febrero todos éramos optimistas, todos nos decían que íbamos a tener un coche muy rápido y estoy seguro de que todos los que trabajaban en él estaban convencidos de ello. Descubrir que el maldito coche no funcionaba y que teníamos mucho rebote, fue duro para todos. Creo que todos lo pasamos mal”, finalizó.