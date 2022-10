Afición del Ajax tacha de “limitado y torpe” a Jorge Sánchez

El Ajax volvió a caer en la Champions League, en esta ocasión, ante el Liverpool, quien le pasó por encima 0-3 de visita. El mexicano, Jorge Sánchez, fue titular, pero, nuevamente, le costó un mundo el partido, defendiendo a grandes jugadores y cometiendo errores que afectaron directamente al marcador.

Por ello, los aficionados del Ajax salieron enfurecidos en redes sociales, comentando aspectos negativos hacia el mexicano y demostrando que, a tres meses de su llegada, la paciencia comienza a agotarse.

Estaba por finalizar el primer tiempo, cuando Jorge abanicó una pelota aérea ante Robertson, lo que llevó al inglés a dar un pase de tres dedos a Salah y así marcar el primer tanto, por lo que rápidamente se hizo presente la gente del Ajax. “¿Qué carajo hace Jorge Sánchez? Es dramático verlo jugar”, dijo un usuario de manera agresiva.

Apenas cuatro minutos de la segunda parte y Sánchez tuvo otro error que aumentó la ventaja del cuadro inglés y la afición continuó expresando su sentir. “Este mexicano deja libre para rematar a Darwin Núñez”, mencionó el fan del Ajax en su cuenta de Twitter.

No obstante, hubo una crítica aún más severa para el ex americanista, pues comentaron que no era posible que jugara en primera. “Jorge Sánchez no es futbolista profesional, es un jugador ultra limitado y super torpe”.

No hay duda que el futbolista de 24 años aún tiene mucho por mejorar y corregir, pero tendrá que hacerlo lo más rápido que pueda y con actuaciones de menos a más si quiere ganarse a la afición como ya lo ha hecho su compatriota, Edson Álvarez.