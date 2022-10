Chicharito: ’Me retiraré del Tri cuando ya no pueda ayudar’

Después de que se dio a conocer que Chicharito Hernández no estará en la prelista de la Selección mexicana, fue el futbolista del LA Galaxy quien rompió el silencio y habló sobre su actualidad con el Tri.

En entrevista en el programa ‘Hugo Sánchez Presenta’, Javier Hernández, aseguró que él aún no se retira de la Selección, por lo que se mantiene elegible.

“Sigo elegible. Cuando yo vea que ya no quiera estar en la selección o decida dar un paso al costado porque creo que ya no puedo ayudar, yo me voy a retirar de la selección”, aseguró Hernández Balcázar.

Por otra parte, Chicharito señaló que, durante el periodo de Gerardo Martino, él no negoció premios, e incluso, pidió que su dinero por primas, fuera repartido a los jóvenes o a los utileros.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto’. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”, señaló.

En otra parte de la charla con Hugo Sánchez, el delantero del LA Galaxy aseguró que le gustaría quedarse varios años en la más.

“Yo quisiera muchísimas más. Tengo una más asegurada el próximo año, pero bueno, estamos en pláticas y esperemos que esto se pueda prolongar si la organización y si todos nosotros creemos que tengo que darle más a este equipo”, dijo.

Javier Hernández, de 34 años, no ha sido convocado con la Selección mexicana desde el 2019 y no apareció en la prelista del Tata Martino de cara a la Copa del Mundo.

