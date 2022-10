Conoce a Emilio Born, la figura en el mundo del fitness

El atleta venezolano radicado en Miami, Florida Emilio Born, a sus 36 años, comentó que desde niño siempre supo que quería sobresalir y ser el mejor en algo, pero no encontraba su pasión, en esa búsqueda, realizó varias disciplinas desde karate, futbol, después comenzó a entrenar y a trabajar como modelo, realizó campañas y comerciales para el exterior.

También participó en pequeños papeles en novelas de su país, pero nunca dejó de entrenar, tiempo después se dedicó a estudiar sobre nutrición y a entrenar por su cuenta, luego se alió a Pedro Meza, su socio actualmente y empezó junto a él a trabajar en el proyecto llamado GYMTOPZ, a partir de ahí fue cuando comenzó a entrar más al mundo del fitness, se certificó como Personal Trainer y empezó a competir, y tiempo después se mudaron a Estados Unidos con sus familias a empezar una vida nueva y a continuar desarrollando su marca.

Como parte de sus anécdotas, Emilo Born recordó que a las 16 años, después de ver a Arnold Schwarzenegger en la película “Conan el bárbaro”, comenzó a hacer ejercicio en un parque donde todo lo hacía con el peso corporal, ya que no contaba con dinero para ir al gym, luego, entre varias personas colaboraron para hacer un lugar donde entrenar, cada quien donaba algo y, aunque la mayoría eran cosas que estaban en mal estado, ellos las arreglaban y así fue como fueron armando un gimnasio casero para poder ir mejorando y no solo entrenar en el parque.

Emilio Born Emilio Born es una estrella en redes sociales

Al hablar de su trayectoria y del momento de su carrera qué consideró que fue importante para su evolución, Emilio Born contestó “he competido más de 20 veces a lo largo de mi vida; en Venezuela fui a las principales competencias de todo el país, allí ganaba o quedada siempre en los primeros lugares, eso me abrió la oportunidad de poder competir en los campeonatos nacionales con los mejores atletas de Venezuela y donde fui campeón nacional en mi categoría.

Poco a poco me di cuenta que quería más, que no quería parar y que me quería dedicar a esto profesionalmente, para nosotros los culturistas no hay nada más grande que poder hacerse profesional en este deporte (sobre todo en la IFBB que es la organización más grande a nivel mundial de culturismo) pero es algo súper difícil de lograr, no solo por el alto nivel que hay en los atletas amateurs sino también por lo complicado que es para nosotros los latinoamericanos porque en nuestro país no hay posibilidad alguna de lograrlo, la única opción es ir a algún otro país y ver si hay alguna competencia que otorgue el carnet IFBB Pro, y obviamente todo eso lo hacía aún más complicado, creo que el momento más importante fue cuando nos mudamos a USA, principalmente por una mejor vida, seguridad y tranquilidad.

En este gran país hemos crecido en muchos ámbitos como persona, profesionalmente hablando y hemos hecho relaciones increíbles con personas extraordinarias, pero también me permitió continuar mi carrera como atleta de fisicoculturismo y después de competir varias veces y ganar la mayoría de las competencias pude ir nuevamente a unos campeonatos nacionales y en septiembre del año 2021 fue el momento más importante y especial de toda mi carrera, porque finalmente logre hacerme atleta profesional de la IFBB al ganar en Pittsburgh una competencia contra 40 atletas del más alto nivel aquí en Estados Unidos”, asegura.

Emilio Born nombró algunos de los tips que les da a sus seguidores, el primero y más importantes es que la base de todo para lograr un cambio real es la alimentación, además de las rutinas de entrenamiento, donde muestra cómo deben hacer los ejercicios, como es la técnica para que hagan las cosas bien y no se lesionen.

También reveló que entre sus proyectos se encuentra sacar una app de GYMTOPZ donde están poniendo ahí absolutamente toda la experiencia y conocimiento que han adquirido durante todos los años que tienen en este mundo fitness.

