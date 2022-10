Padre de Checo Pérez revela filosofía del piloto previo al GP de México

Sergio Checo Pérez es hoy por hoy uno de los mejor pilotos de la Fórmula 1. Parte fundamental de su gran trayectoria es gracias al apoyo de sus seres queridos, incluyendo a su padre Antonio Pérez Garibay.

Previo al Gran premio de la Ciudad de México, el padre del piloto mexicano habló en exclusiva con Publisport sobre los inicios de Checo, cómo es que lo aconseja y cuál es su filosofía de vida, misma que lo ha llevado a tener el éxito que tiene hoy en día.

Checo Pérez quería ser futbolista, pero al final de cuentas se decantó por el automovilismo, ¿por qué se inclinó por este apasionante deporte?

Él sabía que era el mejor piloto del mundo a esa edad. A las 12 años no había nadie que caminara un go kart a 200 kilómetro por hora contra los mejores pilotos del mundo que venían a correr a México, pilotos muy buenos donde Checo les ganaba. Yo ahí veía su nivel y estaba listo para pelear con los grandes, solo tenía 12 años. Ahí es donde toma la decisión, cuando vamos a ver a Antonio (hermano de Checo) a correr a Inglaterra y me dice ‘papá quiero ser piloto, renuncio al futbol’.

Tu hijo ha pasado por buenos y malos momentos, ¿él platica contigo sobre sus malas rachas? ¿de qué forma lo aconsejas?

“Todo lo que pasa con Checo Pérez antes y después estoy enterado. Las noticias malas me llegan primero a mi, las buenas también. Siempre estoy al pendiente y tomamos las decisiones siempre en familia. Yo pongo mi punto de vista de lo que está sucediendo bien y lo que está mal. En algunas ocasiones me hace caso, en otras no, hay que entender que ya son mayores de edad, pero siempre por lo regular escuchan al viejo loco.

¿Cómo ves la relación con Max Verstappen? Se habla mucho de una rivalidad

Eso no existe. Volvemos a lo mismo, los dos quieren comerse uno al otro. La Fórmula 1 es una alberca de cocodrilos, tiene que caer una cabeza para que llegue otra cabeza nueva, solamente hay 20 lugares, hay 20 cocodrilos en la alberca. Tu principal rival es tu coequipero. Al primero que te quieres comer y filetear es a tu compañero, entonces hay que trabajar para subsistir y sobresalir, tiene un gran compromiso. Ser compañero de Max no es nada fácil, pero gracias a Dios lo ha hecho bien.

Hoy es el primer mexicano en ser campeón del mundo en Constructores, pero él ha externado su deseo de ser campeón en pilotos, ¿cómo te imaginarías ese momento?

Sería muy similar y podríamos ver el primer toque de, si triunfa en México, ahí nos daremos cuenta de qué es lo que sigue. ¿Qué significa esto? ser campeón del mundo de Fórmula 1 es una maravilla, pero muchos son campeones del mundo sin haber ganado Mónaco. A veces no sabes qué sea mejor, pero si al día de hoy a mí me preguntaras qué preferiría, me encantaría muchísimo que mi gente que no puede viajar lo vea triunfar en su tierra. Llegar a ser campeón del mundo de Fórmula 1 sin haber ganado México es maravilloso, pero ganando con tu pueblo, con tu gente, con los que te han brindado todo su apoyo, cómo se vuelca la gente, la Checomanía, esta parte es muy bella.

¿Qué sientes de que haya ganado el Premio Nacional del Deporte?

Fui el primero en enterarme que era Premio Nacional del Deporte. Le mandé mensaje, que no pierda la humildad, la sencillez de ese chavo bueno que lo caracteriza por lo que ha hecho, que siga viendo por los menos afortunados. Lo más importante es la fundación Checo Pérez, Dios quiera y continúe por 200 años.

¿Qué mensaje le puedes mandar a otros padres para que también apoyen a sus hijos en la búsqueda de sus sueños?

Integrate con tu hijo al 100%. Vaya a donde vaya camina con él, sí se puede. Si tienes que pasar por momentos difíciles, hazlo, un día va a llegar. Te voy a decir su filosofía de Checo: ‘en esta vida te tienes que chingar, no puedes pasar por esta vida sin chingarte. Hoy o mañana, pero no puedes irte de aquí sin haberte chingado, así que trata de chingarte lo más joven posible para que no sufras tanto’ Esas son palabras de Checo.

