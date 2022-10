Edson Álvarez está decepcionado por no firmar con el Chelsea

El interés del conjunto inglés por el mexicano pasó hace apenas unos meses y evidentemente Edson Álvarez está decepcionado por no haber firmado con el Chelsea. El propio jugador sabe que en ese momento era una situación dificil pues no había jugador para sustituirlo.

El nacido en Tlanepantla, Estado de México, habló para los micrófonos de ESPN de los Países Bajos y dijo estar “muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”.

Edson Álvarez El Machín desaea jugar con los blues (@EdsonAlvarez19)

El exjugador del América agregó “Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que se hiciera otra oferta. Era una situación difícil pues ellos (Ajax) realmente no podían ir a ninguna parte, no podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude. Yo tampoco quería hacer eso demasiado”.

Álvarez piensa para sí mismo que el cambio de equipo, en el pasado verano no se dio por algo, pues piensa en su familia, tanto hijos, esposa como sus padres. “Porque de eso se trata al final. Siempre he pensado para mí que estoy aquí por mi amor por el fútbol, pero también por mi familia. Que estén bien, que pueda cuidar a mis hijos y a mis padres”, sentenció.

Edson Álvarez vio minutos de juego en el duelo frente a Liverpool en la Champions League (Rui Vieira/AP)

Álvarez de 25 años tiene un valor (según Transfermarkt) de 30 millones de euros, cifra tranquilamente accesible para equipos grandes europeos que están acostumbrados a gastar ésas y cifras más grandes. Su contrato expira hasta 2025.

