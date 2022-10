Héctor Mancilla: ‘Toluca tiene las armas para remontar en Pachuca’

Llegó el segundo capítulo de la gran final del Apertura 2022, y los Diablos del Toluca buscarán la hazaña de coronarse ante el Pachuca, algo que el ex goleador chileno Héctor Mancilla ve con posibilidades, a pesar de la gran desventaja.

Y es que, el exfutbolista del Toluca ha mostrado una gran confianza ante el trabajo de Ignacio Ambriz y de delanteros clave como Camilo Sanvezzo y Carlos González, por lo que espera que esta noche los Diablos levanten el título número 11 en su historia.

¿Cómo has visto a los Diablos Rojos del Toluca?

— Bien, creo que han hecho un buen cierre de torneo regular y está haciendo una muy buena liguilla y eso le permite estar en la gran final. Creo que está bien dirigido, para mi, Nacho Ambriz es uno de los mejores técnicos del futbol mexicano. Se ha armado un gran plantel, que cuenta con aspiraciones para pelear por el título y ahora queda la última prueba, que es ganar la copa.

¿Cuáles han sido las claves para que Toluca llegara a la final?

— El buen manejo del profesor Ambriz. El armar un equipo competitivo, ya que en otros años no se encontraban esos jugadores clave para poder que el equipo funcione. Eso te permite pelear por e título. La clave más importante es el estar bien dirigido y que, tanto cuerpo técnico, como directiva y afición estén unidas para poder conseguir el objetivo de levantar el título.

Con tu experiencia como goleador ¿Cómo ves el trabajo de Camilo Sanvezzo y Carlos González en la delantera?

— Son jugadores desequilibrantes, importantes, que han hecho una gran carrera en México y han hecho cosas importantes en la Liga MX. Hoy les toca vestir la playera del Toluca, que es un orgullo. Son dos delanteros importantes que han hecho buenas actuaciones con Toluca y han aportado su granito de arena para llegar a esta instancia.

¿Cuáles fueron los factores para que el Toluca eliminara al líder América?

— El factor más importante fue sacar una ventaja en la ida, como local. Yo creo que es importante que es lo más importante, sacar aunque sea una ventaja mínima o no, por qué te permite después tener dos resultados a favor, que es el triunfo y el empate. Esta situación te permite, con un plantel como el del Toluca, sacar el resultado de visitante y llegar a la última instancia. Lo fundamental fue ganar en la Bombonera.

Por sí no lo viste: Canelo Álvarez pone a la venta su lujosa mansión y esto pide por ella

Por otro lado ¿Cómo ves al Pachuca de Guillermo Almada, que brilló en la final de ida?

— Es un equipo dinámico, que tiene mucha potencia al ataque, grandes jóvenes mexicanos que va a hacer su partido como visitante y en casa, pero siento que Toluca tiene más armas para conseguir el triunfo, sin desmerecer lo que ha logrado Pachuca en el torneo. Toluca tiene jugadores más importantes para remontar el resultado y llevarse al título.

¿Qué pesa Nicolás Ibáñez, actual campeón de goleo de la Liga MX?

— Puede pesar, pero el título de goleo no te asegura nada. Puedes ser campeón de goleo y no ser determinante en la liguilla. Ha pasado. Aunque Ibáñez no solo es peligroso como goleador, también cuando da juego al equipo como poste y habilita a los jugadores que acompaña en la línea media. Aunque no todo cae en él, también está Romario Ibarra, Víctor Guzmán y otros jugadores que son bastante dinámicos y pueden ser peligrosos.

Por sí no lo viste: ¿Cuándo y a qué hora ver la Final Pachuca vs Toluca?

¿Cómo viste el trabajo de Ignacio Ambriz en una nueva temporada con los Diablos?

— Fue un tema importante el apoyo de la directiva, que le trajo refuerzos de nombre, con recorrido, y no hacer pruebas, como pasó en un tiempo. No es traer por traer, es traer jugadores comprobados que puedan meterse de lleno y funcionar. Se forma una columna vertebral importante para tener soporte y el profe Nacho Ambriz, ha hecho funcionar de gran manera a este equipo.

Para Héctor Mancilla ¿Quién saldrá campeón del Apertura 2022?

— No soy muy fanático de dar pronósticos pero, para mi, el campeón es Toluca, ganando en Pachuca. El rival es complicado, pero el Pachuca no va a tolerar el ataque de los Diablos en el juego de vuelta.

Publimetro te recomienda