Seth Rollins y Rey Mysterio conquistan la CDMX

Seth Rollins volvió a demostrar por qué es uno de los luchadores consentidos de la afición mexicana y consiguió retener el campeonato de los Estados Unidos en la lucha estelar de la gira de la WWE en la CDMX.

En el regreso de la WWE a la capital después de tres años, Rollins se lució ante el público mexicano y consiguió derrotar a Matt Riddle y a “Mr. Money in The bank” Austin Theory en una lucha que dejó al borde del asiento a los fans en la Arena Ciudad de México.

Un ambiente único en la Ciudad de México (Iván Navarro)

El ex integrante de The Shield fue uno de los más ovacionados por el público que no se cansó de cantar y gritar.

Por otra parte, en una de las contiendas que más esperaba el público, Rey Mysterio cobró una ligera venganza ante The Judgement Day, al unirse a AJ Styles y Raquel Rodríguez para llevarse el triunfo.

La afición mexicana también puso de su parte para el gran show (Iván Navarro)

Al final de la lucha, la intervención de Domimik fue clave, aunque repelida por Rey con una artimaña, al simular un golpe con la silla. Después un 619 conectado sobre Balor fue suficiente para llevarse la victoria.

En otros resultados, Bianca Belair retuvo el campeonato femenil de RAW al derrotar a Bayley, que contó con la ayuda de The Damage Control (Io Sky y Dakota Kai).

Santos Escobar venció a Dolph Ziggler. El mexicano fue acompañado por su padre El Fantasma.

Dana Brooke se llevó el título 24/7 a casa tras vencer a Nikki Cross y Tamina, quienes también conquistaron el título en la noche.