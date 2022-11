Veljko Paunović asegura que buscan a gente comprometida en Chivas

A pesar de las dudas que generó su llegada, el serbio Veljko Paunović aseguró que Chivas tiene el potencial para hacer un gran equipo y una gran identidad.

Durante su presentación oficial como director técnico del Guadalajara Paunivić aseguró que en este momento su objetivo es observar cuáles son sus armas y ahí partir para armar un gran equipo.

“Mi principal objetivo va a ser la plantilla que tenemos, desde luego vamos a querer mejorar en todos los aspectos, pero principalmente con lo que tenemos. Después añadiremos todo lo que falta apuntalar. Ese es el punto de partida”, dijo.

Por otra parte, el entrenador sentenció que busca compromiso en su grupo, y en caso de no haberlo, tendrán que salir.

“No quiero que nadie se vaya, pero el que no quiera estar aquí que no esté, queremos gente comprometida, que va a trabajar desde el primer día, que entienda muy bien. Todo el mundo va a tener objetivos que tiene que alcanzar y nosotros también”, dijo.

EN VIVO | Sigue la presentación oficial de @VPaunovic como DT del Rebaño. #ChivasDeHierro ⚔️ https://t.co/vV6JSPIgI5 — CHIVAS (@Chivas) November 1, 2022

Paunović también habló sobre la filosofía de Chivas de jugar con solo futbolistas mexicanos.

“Es un valor, porque hay una clara identidad e idea, eso se tiene que invertir. En vez de autolimitarse, es un potencial para mí porque es muy difícil hoy en día cuando tienes un grupo internacional, es juntar a todos alrededor de la misma identidad”, aseguró.

Por sí no lo viste: Selección mexicana arriba a Barcelona para última concentración previo a Qatar 2022

Por último, también fue cuestionado sobre los resultados en otros equipos, como el Reading, en Inglaterra, o el Chicago Fire, en la MLS.

“El éxito depende de cómo se mide, igual los números. Existe una subjetividad o a lo mejor uno no quiere mirar un poco más lejos. Los números, dependiendo del entorno y del contexto siempre varían, por lo tanto, el éxito, cuáles eran los objetivos y los lugares en los que he estado... Ningún entrenador ha pasado por lo que yo he vivido”, dijo.

Hasta el momento se desconoce cuál será su cuerpo técnico, aunque aseguró que su asistente ya fue campeón en México.

Confianza absoluta en la elección de Fernando Hierro para guiar este proyecto.



Para obtener resultados distintos, debemos buscar caminos diferentes.



Bienvenido al equipo más grande de México, 'Pauno' @VPaunovic ! #ChivasDeHierro https://t.co/fu8HGR3G6r — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) November 1, 2022

Publimetro te recomienda