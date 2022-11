Iga Swiatek arranca las Finales WTA con paso arrollador

La tenista polaca Iga Swiatek comenzó este martes de forma arrolladora su andadura en las Finales de la WTA, la cita que reúne a las ocho mejores de la temporada 2022 en la localidad estadounidense de Fort Worth, tras imponerse a la rusa Daria Kasatkina por 6-2, 6-3.

Te recomendamos

La número uno del mundo es seguramente la rival a batir en el ‘torneo de maestras’ y en su debut apenas dio opciones a su rival, que perdió su quinto enfrentamiento consecutivo este año contra la centroeuropea, todos ellos sin ser capaz de ganar un set.

La actual ganadora de Roland Garros y el US Open se mostró muy firme con su servicio, que no perdió en todo el duelo y con el que sólo cedió tres bolas de rotura, dos de ellas justo después de romper precisamente el primer saque de Kasatkina.

La tenista rusa, ocho del ranking mundial de la WTA, ya no tuvo más opciones al resto y perdió el primer parcial entregando su servicio, lo que fortaleció aún más a una Swiatek que arrancó el segundo con fuerza y con otro ‘break’ que le puso 3-0. Kasatkina intentó mantenerse con vida, pero no aprovechó su única oportunidad en el segundo set y la polaca no tuvo más problemas para sumar su primera victoria en el evento.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV