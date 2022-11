¡Que NO! Carlos Vela vuelve a rechazar al Tri previo a Qatar

El mexicano Carlos Vela es uno de los mejores futbolistas actualmente del país, sus cualidades y creatividad no las tiene nadie en el Tri, por lo que la FMF volvió a intentar convencerlo para que acudiera al mundial de Qatar, sin embargo, otra vez recibieron la misma respuesta: “NO”, así lo comentó TUDN en exclusiva.

Según menciona el medio mexicano, desde Los Ángeles comentaron que se llevó a cabo una reunión entre la Federación y Carlos Vela, pues lo buscaron para conocer su pensamiento sobre la posibilidad de que pudiera asistir a la copa del mundo a pocos días de que se inaugure.

¿La respuesta? Como lo ha venido presentando, un rotundo no, pues no le interesa. La realidad es que el delantero del LAFC ha dejado en claro desde hace tiempo que su deseo ya no es vestir la playera de la selección, pues ha mencionado que prefiere darle paso a los jóvenes y que con él representando a México tampoco había sucedido absolutamente nada.

Cabe mencionar que Vela está dentro de la final de la MLS, donde buscará alzar el título como el máximo referente de su club, lo cual vuelve aún más polémica su decisión de no estar con el Tri, pues su nivel sigue siendo muy elevado. Además, contemplando que el Tecatito Corona posiblemente no esté en la justa, su aporte hubiera sido muy bueno.