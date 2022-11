Gerard Piqué anuncia su retiro del futbol con emotivo mensaje

El defensa del Barcelona Gerard Piqué anunció, de manera sorpresiva, su retiro del futbol profesional a los 35 años, a través de un video en sus redes sociales.

El campeón del mundo en 2010 con la Selección de España también, dio a conocer que, el encuentro ante el Almería será su último duelo en el Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

“Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Ahora voy a hablar yo. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Es el momento que he decidido cerrar el círculo, ahora que los sueños se han cumplido”, entérate.

“El fútbol me lo ha dado todo, el Barca me lo ha dado todo. Ustedes, culé, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barca siempre”

Pique Gerard Piqué se despedirá de la afición este fin de semana (Alex Caparros/Getty Images)

En su carrera como profesional Gerard Piqué conquistó 8 Ligas, 1 Premier League, 4 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 1 Eurocopa de Naciones y 1 Mundial (2010).

Cabe recordar que en su carrera vistió la camiseta del Barcelona desde la temporada 2008-2009, cuando regresó a la institución tras su paso por el Manchester United.

Con los blaugranas, Piqué disputó 615 encuentros, en donde marcó 53 anotaciones y fue amonestado en 154 amonestaciones.

En la última temporada había perdido la titularidad ante jugadores como Joules Koundé, Eric García, Marcos Alonso, Ronald Araújo y Andreas Christensen.

El Barcelona le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Twitter.

Toda una vida dedicada al Barça.

Gracias, Piqué. pic.twitter.com/ffeYDNdX5S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2022

