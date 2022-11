América: Con intención de renovar a Ochoa y Layún

América fue líder y terminó eliminado en semifinales del Apertura 2022, un duro golpe para la institución y para la afición, pues 38 puntos y 11 goles en cuartos de final dejaron mucho qué desear. Sin embargo, Santiago Baños, presidente deportivo del club, ya prepara el Clausura 2023 que está por venir, así lo platicó para Claro Sports.

La afición quiere saber qué pasará con ciertos temas, empezando con la renovación o no de Guillermo Ochoa, a lo que Baños fue certero.

“Esperemos (retenerlo), no hay nada definido, hemos avanzado en el tema de negociación, hay detalles todavía por definir, pero hasta que no esté firmado no podemos dar nada por hecho, así que tendremos que esperar algún tiempo para ver cómo termina este tema”.

Por otra parte, muchos azulcremas no están convencidos del todo con el paso actual de Miguel Layún, quien fuera parte de dos títulos de liga con las águilas (2013, 2014).

“Layún y Damm, tienen ya la oferta ellos de parte del club, esperemos que a la brevedad tengamos noticias, la idea es que continúen con nosotros y que puedan seguir aportando lo que hoy nos dan dentro y fuera de la cancha; ojalá que podamos tener noticias de su renovación la semana que entra”, dijo.

El tema de los refuerzos

“Específicamente estamos buscando dos posiciones que es lo que pretende el cuerpo técnico. Esperemos que un par de semanas podamos anunciar el primer refuerzo y un poco más adelante el segundo”, comentó Santiago, sin mencionar nombres.

Fidalgo ¿Intransferible?

El español se ha vuelto una figura dentro del mediocampo americanista y un pilar para los seguidores del equipo, por lo que esperan que permanezca un largo tiempo y el presidente deportivo ha platicado de ello.

“No quisiéramos, pero no te voy a mentir, si hay una oferta estratosférica, lo pensaremos. Hoy, la idea es que siga mucho tiempo (Fidalgo), sí ha habido acercamientos de equipos en la liga y no pasa por nuestras cabezas el día de hoy deshacernos de él, al contrario, queremos que se quede mucho tiempo”.

En deuda con la afición

Santiago Baños sabe que quedaron a deber y no solo por este torneo, sino por el tiempo que tienen sin un título.

“Obviamente estamos en deuda con la gran afición que tenemos, no queda más que pedir una disculpa y pensar en lo que viene. Darle vuelta a la página y trabajar para conseguir la tan ansiada copa 14”.