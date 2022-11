Travieso Arce invita a comer a niño que le pidió una moneda

Jorge ‘Travieso’ Arce compartió un momento único en Hermosillo, Sonora, después de que invitó a comer a un niño que estaba pidiendo dinero.

A través de redes sociales, el ex pugilista y campeón mundial fue captado cuando convivió con un joven que momentos antes le había pedido una moneda para comer.

En el video se observa como el pugilista pide una orden de tacos para el joven mientras que platicaba con él en la mesa.

Fue el mismo boxeador quien publicó el video, en donde aseguró que no es para hacerse promoción, sino para mostrar que se pueden hacer buenas acciones.

“Oigan ayer fui a comer tacos de camarón que me encantan aquí en Hermosillo, un niño me pidió dinero para comer, como iba solo lo invite a comer conmigo, una muchacha me grabo y me etiqueto, en Instagram no es presunción, solo es ayudar al prójimo aquí se los dejo”, escribió en redes el Travieso Arce.

El video generó distintas reacciones en redes sociales, en donde algunas personas aplaudieron la decisión del boxeador, mientras que otros consideraron que era un acto promocional.

El pasado martes, ‘Travieso’ Arce compartió en sus redes sociales que aprobó su examen de preparatoria y que pronto le llegará su certificado, por lo que ahora buscará ser Licenciado en Derecho.

