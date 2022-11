Los tips para iniciar a ejercitarte antes del fin de año, del entrenador Pedro Meza Topz

El creador y fundador venezolano de GYM TOPZ Pedro Meza Topz, contó que desde pequeño su sueño era ser como su papá un hombre que se dedicaba a practicar deportes y los negocios de equipos médicos.

“Luego fui avanzando hasta que logre ser gerente de ventas y posteriormente director de negocios internacionales, cargo que me llevo a viajar por el mundo”. “Al mismo tiempo, descubrí el fitness y luego de varios años entrenando en el gym, me preparé para mi primera competencia de fitness y culturismo, lo que hizo que iniciara mi carrera en la industria fitness”. “Estudié derecho y me gradué de abogado en la universidad Santa María en Venezuela”.

Pedro Meza Topz comentó que los consejos que siempre trata de hacerle llegar a toda la gente que los sigue son: 1.-Empieza por ponerte a ti de primero en tu vida. 2.-Cuida tu alimentación. 3.Busca ayuda en expertos que te faciliten las herramientas para lograr tu meta. 4.-Disfruta del camino y busca tu felicidad. “Arriésgate, equivócate, aprende, estudia, ríe más, conoce más, descubre más, ayuda más, amate y haz que tu existencia en este planeta tenga un impacto positivo, empezando principalmente por tu vida misma”.

Al hablar de GYMTOPZ, Pedro Meza explicó que el proyecto nació de la necesidad de aportar contenido de valor que motive a las personas a hacer ejercicio y a alimentarse de forma sana para así mejorar no solo en el aspecto físico sino también en el aspecto mental.

“La forma en que llevamos este mensaje es a través de la creación de contenido de valor como rutinas, consejos de bienestar, videos motivacionales y otros”. “También ponemos a disposición de la gente opciones que los ayuden a llegar a sus metas de forma guiada por mí y por mi equipo. En GYMTOPZ, además de ser creador y fundador, soy el director de todo el contenido que se genera en todas las plataformas”.

Por sí no lo viste: Marion Reimers responde a las críticas: ‘Vayan a terapia’

“Todas las piezas de contenido son completamente producidas por mí desde el proceso creativo, creación de guiones, estructura de los videos, manejo de algoritmos y estudio de mercado para desarrollar más y mejor contenido cada vez, no solo a través de mis cuentas sino a través de las cuentas de todos los atletas y personalidades que forman parte de GYMTOPZ”.

“GYMTOPZ lo conformamos Dayana Rendon co-fundadora de GYMTOPZ y atleta de GYMTOPZ; Emilio Born (@emilioborn) atleta principal de la marca y socio dentro de GYMTOPZ; José Meza que es CFO o gerente de finanzas; Stefanía Nino, que maneja el equipo de customer service; Andrés Álvarez que es el editor principal del contenido en GYMTOPZ; Stephan Decrock (@drstephanedecrock) atleta y médico especialista en nutrición, su canal es “salud GYMTOPZ” y yo que soy el creador, fundador de la marca, director de contenido y director de ventas.

Publimetro te recomienda