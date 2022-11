“Hoy puedo soñar con mi primer mundial”: Henry Martín

El Mundial de Qatar 2022 está a menos de un mes de dar inicio y todo parece indicar que Henry Martín pinta para ser uno de los tres delanteros que representarán a la Selección mexicana en dicho torneo.

El jugador del América tuvo una gran temporada y terminó como subcampeón de goleo del Apertura 2022; sin embargo, el camino para estar a punto de ir a su primera Copa del Mundo, no fue nada fácil.

En entrevista con GQ, el ariete mexicano confesó que vivió momentos complicados a principios de año debido a su sequía goleadora.

“A partir de mediados de 2021 hasta inicios de 2022 enfrenté uno de los peores momentos personales y profesionales. Ahí comprendí que no siempre estarás arriba, ni todo saldrá bien. Esa sensación negativa me empujó a madurar dentro y fuera de la cancha. Me llevó a una conclusión de que no siempre saldrá todo bien, así que debes disfrutar el instante en el que estás bien y el proceso que te llevó ahí”, contó.

Además, el futbolista yucateco reconoció que gracias a su cambio de mentalidad logró reponerse y hoy puede soñar con jugar su primer mundial. “Nunca me había dado la oportunidad de hacerlo y ahora estoy feliz, por la madurez en esta etapa y por mi cambio de perspectiva. La prueba de que lo voy superando es que hoy puedo soñar con ir a mi primer mundial”, aseguró.

También, la Bomba habló sobre el papel que juega la prensa en la vida del futbolista y aseguró que las críticas “destruyen”; sin embargo, señaló que importa mucho cómo lo tomes.

“Esos titulares de periódicos y programas de televisión te destruyen personal, emocional y mentalmente, así que lo mejor que he aprendido es que el mal es pasajero y tarde o temprano saldrás de ahí, pero importa mucho cómo salgas fortalecido o deprimido”, finalizó.

