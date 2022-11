¡Adiós mundial! Philippe Coutinho se lesiona y está fuera de Qatar

Siguen las lesiones previo a Qatar 2022 y ahora le ha tocado al brasileño, Philippe Coutinho, el futbolista del Aston Villa, quien sufrió una lesión muscular en su pierna derecha, lo cual lo hace a un lado de la copa del mundo, pues serán seis semanas de recuperación, así lo indican desde Brasil.

Tras su lesión hace unos días, este fin de semana ya no pudo estar en la convocatoria del estratega Unai Emery, quien llevó al conjunto del Aston Villa a derrotar al Manchester United 3-1

La realidad es que, con base en la actualidad de Coutinho, su lugar en la lista final no estaba asegurado, pues el centrocampista no ha encontrado su mejor versión desde hace meses y no ha hallado esa regularidad que se necesita para acudir a un mundial.

Cabe mencionar que, desde el último par de amistosos de la escuadra brasileña ante Ghana y Túnez, Philippe ya no estuvo en la convocatoria, lo que no le auguraba un buen futuro y, ahora, con la lesión, menos.