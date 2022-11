Portera de Rayadas multada por gestos hacia afición felina

Rayadas: Alejandría Godínez multada económicamente Alejandría Godínez de Monterrey durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente a la ida de Semifinales del Torneo Apertura 2022. Foto: Mexsport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

La Federación Mexicana de Futbol ya hizo oficial las sanciones a las futbolistas, Alejandría Godínez y Stephany Mayor, de Rayadas y Tigres, al no salvarse de la investigación en su contra por los hechos acontecidos en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.

La guardameta de las regias encaró a las afición felina, al termino del encuentro, haciendo alusión, ojos llorosos con las manos, cuestión que molestó a la directiva albiazul al reportar esta situación a la FMF.

“Alejandría Godínez tendrá una sanción económica, por transgredir el artículo 71, por realizar conductas que van en detrimento del Fair Play y los principios de deportividad”, comunicó la FMF.

La Comisión Disciplinaria mantuvo la suspensión de un juego para Stephany Mayor, y queda fuera para la semifinal de vuelta.



Alejandría Godínez de Rayadas recibió una multa económica pic.twitter.com/MoI9sqwsPz — Rafael Rivera (@RafaDato2) November 6, 2022

Por su parte, la delantera de las Amazonas, Stephany Mayor no se salvó de la sanción de la roja y la apelación de los felinos no procedió y la UANL no podrá contar con su delantera titular para la vuelta de las semifinales, lo cual será una baja muy importante para las de Carmelina Moscato.