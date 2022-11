“En el automovilismo no hay hombres ni mujeres, sino pilotos”: Regina Sirvent

Regina Sirvent, es una joven piloto de 19 años que actualmente compite en la categoría Challenge de la Nascar México Series y este domingo correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de la décima carrera de la temporada. La pasión por el automovilismo es algo que lo trae en la sangre, ya que fue gracias a su abuelo que conoció este apasionante deporte.

“Mi abuelo era piloto de rallys en los años 70, de hecho fue campeón nacional. Desde chiquita me gustó el automovilismo, veía sus trofeos, fotos, viene en la sangre. A los 9 años hice mi debut en los karts, a los 14 años hice mi debut dentro de la Nascar y ahí fue donde me di cuenta que más que un hobbie ya era más profesional y era algo con lo que quería trabajar y ser constante para llegar a lo más alto que se pueda en Nascar” contó la joven mexicana en entrevista exclusiva con Publisport.

Además, Regina aseguró que sin el apoyo de su familia, el sueño de ser piloto profesional no hubiera sido posible. “Algo que he agradecido mucho a mi familia es que siempre han hecho el esfuerzo y me han motivado a salir adelante. Eso te ayuda a seguir echándole ganas y buscar mejorar para dar el 100% dentro y fuera de la pista”, relató.

También, la joven estudiante de la carrera de ingeniera industrial, recordó que, como mujer, ha enfrentado ciertos retos en su carrera; sin embargo, se siente orgullosa del trabajo que ha hecho y de que cada vez haya más mujeres en el deporte motor.

“Siempre he dicho que en el automovilismo no hay hombres ni mujeres, si no pilotos y es lo que voy y demuestro en la pista. Obviamente sí me han tocado situaciones en las que por ejemplo, cuando gané mi primera carrera de Nascar, muchos equipos protestaron que seguramente traía algo mal en el carro, lo revisaron, se llevaron mi motor y no encontraron nada. Cuando ganaban otros pilotos dentro de la categoría nunca les hicieron eso, pero creo que es parte dé y es importante abrir esas puertas e ir enseñando y haciendo esa nueva cultura de que las mujeres sí podemos, y no por ganar una carrera significa que tienes algo chueco en el carro. Creo que poco a poco tienes que ir rascando para hacer espacio, creo que ahora ya es más normal, ya hay más mujeres y eso me llena de orgullo”.

El camino para llegar al profesionalismo no fue fácil para Sirvent ya que recordó que desde mu joven, sacrificó tiempo con amigos y familia, pero no se arrepiente de las decisiones que ha tomado, ya que el sueño de ser piloto lo vale.

“No tengo tanto tiempo como me gustaría, o de salir de fiesta, pero creo que cuando tienes un sueño claro ya no se convierten en sacrificios porque estás trabajando para cumplir tus sueños. No me arrepiento de nada, todas las decisiones que he tomado me han ayudado a llegar a donde estoy, me falta mucho por recorrer pero si tuviera que hacer más sacrificios 100% los haría, porque cuando tienes un sueño y una meta clara y estas dispuesto a dar tu 110% es cuando lo puedes alcanzar.

Sobre la carrera de este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la joven mexicano expresó su entusiasmo por correr en casa y de tener el apoyo de sus seres queridos en las gradas, por lo que aseguró, dará el 100% en la pista.

“Estoy muy emocionada. Para mi es motivante correr en una pista que para la Nascar es icónica. Representa muchos retos, son curvas muy ciegas, va a ser muy importante ser inteligentes en la carrera. Va ser una carrera tan desafiante que emociona el triple porque es mi carrera de casa, entonces estar con mi familia, mis amigos y toda la afición, para mi es algo que ya quería que llegara. Este es mi primer año dentro de la categoría challenge, estamos compitiendo contra los mejores pilotos de México, pero creo que tengo la capacidad y tenemos grandes posibilidades de estar en el top five.

Asimismo, Regina, que en 2019 fue reconocida como la mejor piloto de la Nascar México Series, compartió que además de seguir creciendo en el automovilismo, uno de sus mayores sueños es motivar a niños y niñas a que trabajen por sus sueños.

“Me encantaría motivar a niños y niñas y decirles que sí se puede, que confíen en ellos mismos, es lo más importante. No tengan miedo a cometer un error, porque de los errores es cuando más se aprende. Muchas veces no nos atrevemos a intentar algo por miedo a que no salga, pero si aprendes de los errores que cometas, vas a estar cada vez un pasito más cerca de lograr tus objetivos”, finalizó.

