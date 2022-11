“Me quito el sombrero con la afición”: Ramón Díaz tras debut histórico de Capitanes

Capitanes se mostró sólido en su debut y el estratega español, Ramón Díaz, habló al respecto de lo que vivió la Arena CDMX y del comportamiento de su equipo, así como la gran ayuda de la afición desde las gradas.

Para iniciar, Publisport pudo conocer su pensar de uno de los pilares del equipo: la afición, quien se dio cita con una cantidad de más de siete mil personas.

“Gracias, gracias, eternamente agradecido, no por hoy, por siempre. Después de tres años no es fácil que la gente vuelva a apoyarnos. Ver la arena como la hemos visto hoy, la verdad que me quito el sombrero con ellos”, comenzó diciendo.

“Les diría que ellos son una parte importante de este proyecto, sin ellos no podríamos ir al siguiente nivel, si queremos ir al siguiente nivel, necesitamos de la afición. Necesitamos de México de Latinoamérica para dar ese siguiente paso. La verdad, se siente increíble”.

Sobre el duelo y su equipo, se sintió feliz por el resultado y el comportamiento dentro de la duela.

“Hoy es un día histórico. Veníamos con una ilusión enorme, es verdad que el comienzo del partido de ha trabado un poco, no sé si por nervios, ha sido nuestro primer partido hasta de pretemporada, nos ha costado arrancar pero después todo ha fluido, hemos tenido grandes momentos sobre todo en defensa”.

“Qué mejor que debutar, en nuestra ciudad, en esta increíble arena, con la afición, así que más que contento, feliz… feliz”, finalizó.

