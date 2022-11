Raúl Jiménez se alista para Qatar; ya entrena junto al Tri

Raúl Alonso, el de Tepeji del Río, está a pocos días de saber si podrá asistir o no a la copa del mundo de Qatar 2022; su lesión sigue en recuperación y este lunes ya se ha incorporado al Tri para realizar ejercicios previo al duelo ante Irak el próximo miércoles en Girona, España.

La esperanza de miles de mexicanos y del cuerpo técnico, el cual confía plenamente en las cualidades de Jiménez, pareces ser posibles después de que no se viera una luz al final del túnel, pero ahora parece que esto evoluciona positivamente y que puede presentarse la oportunidad de ir al mundial.

En el entrenamiento, Jiménez realizó trabajo por separado debido a la pubalgia que sufre, por lo que las miradas estuvieron encima de él, pues la lista de 26 convocados se acerca.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



Raúl Jiménez trabaja por separado del equipo…al Lobo de Tepeji le quedan 7 días para demostrar que puede ser parte de los 26 convocados a Qatar!!!



Todas las miradas están con Raúl…¿le alcanzará? @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/EnWURLhSf7 — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 7, 2022

Queda poco tiempo y no hay nada definido. Una decisión que llegará hasta la última instancia y que definirá si Santiago Giménez puede estar o no en Qatar con su gran nivel actual. Además, Tata Martino ya ha mostrado que el 9 ideal de México debe ser un futbolista de las mismas condiciones de Raúl, por lo que las esperanzas de que el ex de América acuda a la justa mundialista son muy grandes.