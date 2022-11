“Si fuera Canelo, pediría ya la revancha con Bivol”: Roberto Durán

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Dmitry Bivol continúa impactando al mundo del box y ahora fue el histórico Roberto “Manos de Piedra” Durán quien afirmó que no se debería quedar con esa dolorosa derrota.

Durante el segundo día de actividades de la 60 Convención del CMB, el excampeón panameño afirmó que si fuera por él, Canelo ya firmaría la revancha lo más pronto posible.

“En la vida todo es posible. Si yo fuera Canelo, pido la revancha inmediata. No es que se pueda dar, yo la hubiera pedido. Cuando a mí me ganaban, yo no me quedaba así y pedía una oportunidad más.Entre más rápido, mejor. Ahora no sé nada de como estén los dos”, dijo Roberto Durán.

Por otra parte, afirmó que Canelo puede pelear sin problemas en las 175 libras, ya que es un peleador grande.

“Canelo es grande, él puede pelar hasta en las 190 libras son problema. Es grandote. Buscar los títulos es bueno, yo fui campeón en varias divisiones y así demuestras que eres el mejor.”.

Sobre la actualidad del boxeo en el mundo, Manos de Piedra Durán se mostró enfático en que no está de acuerdo en como se está manejando

“Ahorita el boxeo está flojo, no se están haciendo las peleas, los promotores quieren dinero sin arriesgar y por eso. Entonces, debemos empezar a cambiar para poder dar buenas peleas para los fans”, señaló.

Roberto Durán es considerado uno de los mejores pesos ligeros de todos los tiempos.

