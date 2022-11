Hay mucho compromiso al ser nombrada reina del boxeo: Jackie Nava

El boxeo femenil ha quedado marcado por una leyenda mexicana, la princesa azteca Jackie Nava, quien fue reconocida y ahora “ascendió” en su rango para ser nombrada Reina del Boxeo.

Este reconocimiento, que fue entregado por el CMB durante su 60 Convención, la pugilista tijuanense asegura que es un honor recibir un premio que solo han sido entregados a dos leyendas.

“Es un honor para mí, ser comparado con grandes figuras como Julio César Chávez, que lo nombraron rey o el mismo Muhammad Ali. A Chávez aún lo miro arriba y aún me falta hacer cosas por el boxeo. Mucha gente me decía este mote (Reina del box) y ahora ya es real. Lo tomo con mucho compromiso por toda la gente que está en el camino y que viene pisando fuerte en el boxeo“, dijo.

Por otra parte, Jackie Nava aseguró que solo esperaba una placa o un reconocimiento y no una corona y una bata especial.

“Cuando vi la corona me emocioné, pero no pensé que fuera para mí. Solo de acordarme me dan ganas de llorar, es un reconocimiento muy especial, creímos que sería en la clausura, pero fue algo muy grande e inigualable”, dijo.

La excampeona mundial habló sobre lo que representa este reconocimiento para el boxeo femenil en México. “De alguna forma somos el ejemplo de muchas mujeres y esto es hacerles saber que pueden llegar a hacer lo que quieran en cualquier carrera, no solo en el boxeo y cumplir tu objetivo”, señaló.

También habló de quienes fueron su inspiración en el mundo de los cuadriláteros, destacando a tres figuras mexicanas.

“Juan Manuel Márquez, Marco Barrera y Erik Morales, pusieron tanto corazón que yo quise intentar lograr ese objetivo y sobre todo, poner mucha emoción”, aseguró.

Jackie Nava, de 42 años, colgó los guantes el pasado mes de octubre con una victoria sobre la argentina Gloria Yacanqueo. La nueva reina se despide tras 20 años en este deporte y como un símbolo del boxeo femenil, al ser la primera campeona del CMB en la historia, conseguido en 2004 y un record de 40-4-4.

