Estos fueron los números de Miguel Herrera con los Tigres

Miguel Herrera ya no es más el entrenador de los Tigres, y aunque no logró los objetivos deportivos que el club le propuso, sus números no fueron del todo malos con los felinos.

El Piojo dirigió a Tigres durante tres temporadas, Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2022, en donde registró los siguientes números:

Partidos: 62

Victorias: 31

Empates: 13

Derrotas: 17

Liguillas: 3

Promedio de Puntos por temporada: 30

Efectividad: 57%

Miguel Herrera salió de Tigres tras tres torneos como entrenador.



31 Ganados

13 Empatados

19 Perdidos



90 Goles anotados

64 Goles recibidos



56% Efectividad pic.twitter.com/z7tz2XRcav — Goles y Cifras (@golesycifras) November 9, 2022

Si bien en teoría, los números fríos son positivos para el Piojo, para la inversión que realiza Tigres, el no haber llegado ni siquiera a una final en los últimos tres torneos colmaron la paciencia de la afición, así mismo, no se le veía mayor progreso temporada tras temporada.

Miguel Herrera se marchará del club universitario con la mancha en su historial de lo lograr llevar al campeonato a uno de los mejores planteles que ha dirigido en su carrera.