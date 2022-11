“Los futbolistas que pueden ser cortados, ya lo saben”: Tata Martino

México goleó 4-0 a Irak y tomó confianza para lo que viene en los próximos días de cara al mundial. Sin embargo, la lista final de 26 jugadores aún no está definida y ante esto, el Tata Martino habló al respecto, pues el estratega argentino ya sabe quiénes son los cinco futbolistas descartados, incluso aclaró que estos últimos también lo saben.

“No solo lo sé yo, también lo saben los futbolistas. Los futbolistas vinieron acá sabiendo en qué situación venían. Que la gente no lo sepa habla muy bien de ellos, porque es muy difícil sostenerlo, pero esto lo saben desde hace ya tiempo”, expresó.

Por otro lado, el estratega mencionó que ve bien a la selección, no solo por el resultado de hoy, sino por lo que ha visto en los últimos días en los entrenamientos para el mundial.

“Yo me siento bien porque veo trabajar a los jugadores y veo el día a día y veo cómo lo vienen haciendo, no soy tan contundente en analizar un partido que no deja de ser un amistoso y tampoco lo haré si el próximo amistoso no salen las cosas bien. Nosotros estamos buscando la mejor manera de poder llegar al primer partido de la copa del mundo”, dijo.

El rol de Héctor Herrera

“Lo que vimos hoy de él, ¿cuánto hace que no juega?, pero entrenó, entrenó bien, se puso a tono, se recuperó de la lesión, hizo acondicionamiento físico muy exigente. Héctor, desde el domingo 16 de octubre que estuvo encerrado en el CAR, seis meses que no juega o pudo haber jugado el domingo anterior, pero uno se da cuenta por cómo está con la pelota y no por lo que corre, y cuando está como está hoy, él no necesita de 10 entrenamientos antes para ponerse a ritmo futbolístico, él necesita ponerse bien físicamente, porque lo demás lo tiene incorporado”, dijo sobre la actualidad de HH.