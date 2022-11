Necesitamos que no muera el boxeo olímpico: Mauricio Sulaimán

El boxeo recibió un fuerte golpe, después de que se encuentra en un hilo su permanencia en los Juegos Olímpicos, situación que lamenta el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien espera que el boxeo amateur se mantenga en este evento.

Tras la clausura de la 60 Convención del CMB, el dirigente aseguró que sí buscan realizar una copa mundial de boxeo amateur, en caso de que queden fuera de los Olímpicos.

“Es muy probable que tengamos una copa Amateur. Es una gran preocupación que los Juegos Olímpicos excluyan a este deporte, ya están fuera de Los Ángeles, hay que aplicar para estar dentro. Es un tema político. Necesitamos seguir buscando que no muera el boxeo olímpico. Seguimos buscando una postura oficial”, dijo.

Por otra parte, destacó el regreso del boxeo cubano a la rama profesional, después de varios años de ausencia.

“Cuba es un país boxístico tradicional. Están ya boxeando a nivel internacional. Yo siento que es la nueva era para el boxeo cubano”, dijo.

Por otra parte, Mauricio Sulaimán habló de los temas más importantes que se concretaron en la 60 convención del CMB.

“El tema de Rusia, hasta que no se restablezca el boxeo en Ucrania, no habrá boxeo en Rusia por el CMB. Las eliminatorias mandatorias también son importantes, como la de Andy Ruiz vs Wilder, Pitbull Cruz vs Shakur Stevenson. El panel de mujeres, en donde se estableció que serán 10 rounds máximo en sus peleas de rounds de dos minutos, con mucha información médica en este tema”, dijo.

La Convención termina sus actividades de manera formal y solo quedan las funciones de boxeo, las cuales tendrán en juego el título internacional de peso ligero, y el regreso de Alan David ‘Rey’ Picasso.