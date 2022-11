Érick Gutiérrez sabe que puede aportat mucho con la Selección

A pesar del pensamiento general de la afición, el crecimiento de Erick Gutiérrez en el futbol europeo ha sido grande y el propio exjugador de los Tuzos del Pachuca, lo sabe. En entrevista con Marca Claro el mexicano habló sobre su evolución deportiva, de cara al Mundial de Qatar 2022 que va a disputar.

“No estuve mucho en el proceso de Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100%. Yo era consciente de cómo me metí al mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban.

Erick Gutiérrez llegó a la Seleccion mexicana en 2016 (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

“Además el sonorense se sinceró y mencionó que el sueño europeo pasó por su cabeza pero no se imaginó que lo lograra. “Es algo que no me esperaba. Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté. Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa.

Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar”, comentó el jugador del PSV.

Erick Gutiérrez irá a Qatar 2022 con México Erick Gutiérrez irá a Qatar 2022 con México (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

Para cerrar la entrevista Gutiérrez también hablo del tema del “Tecatito” y Jiménez. “Los que están lesionados entiendo su deseo de ir. Trabajaron muchísimo para eso y a veces suceden lesiones. Al final ellos van a ser los honestos. Los que van a decidir si no están bien. Creo que son jugadores muy maduros y con muy buena trayectoria que van a tomar la mejor decisión tanto para ellos como para la selección”, finalizó.

