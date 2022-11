‘No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono‘: Mbappé

A escasos días de que de inicio el Mundial de futbol de Qatar 2022, circula en redes sociales una declaración de uno de los mejores jugadores que tiene este planeta, Kylian Mbappé, quien dijo le pasó por la mente, dejar el futbol por comentarios de la afición francesa.

“No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono, no voy a jugar. Pero después tomé la decisión con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, creo que no era un buen mensaje el rendirme. Porque creo que soy un ejemplo para todos”, comentó el jugador del PSG.

La corta edad del delantero y poco apoyo (de acuerdo a muchas fuentes) le jugaron en contra cuando buena parte de la afición gala, insultara al joven futbolista. La casi renuncia de Mbappé hacia Francia llegó a oidos de Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF) quien intervino para detenerlo.

“Se encontró con que la Federación no lo había defendido tras un penalti fallado y las críticas en las redes sociales. Ya no quería jugar para la Selección”, comentó el dirigente para el Journal du Dimanche.

Afortunadamente para el deporte, Kylian sigue haciendo lo que más le gusta y cobra por ello, sin embargo, sigue existiendo en pleno siglo XXI comentarios y personas que juzgan por pensar, hablar y lucir diferente a otras y eso, desgraciadamente, lo vivió el campeón del Mundo en 2018.

