Reacciones en redes tras la lista definitiva de Gerardo Martino

Por fin México reveló la lista final con los nombres de los convocados al Mundial de Qatar 2022. En ella aparecen aquellos jugadores que por jerarquía, no podían faltar a la que sería su último Mundial. Evidentemente las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y hubo muchos comentarios donde lamentaron el no llamado de jugadores jóvenes como Lainez y Giménez.

El “Perro” si algo tiene es conocimiento de sobra, sus 11 Mundiales lo respaldan.

Para mi la sangre nueva, Diego Lainez, Chiquito Sanchez, Santiago Gimenez, debieron ser nominados, le hubieran dado frescura a @miseleccionmx !! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) November 14, 2022

Bajaron a “su pollo” de la convocatoria.

Mi “Factor”.😞 — Christian Martinoli (@martinolimx) November 14, 2022

Hemos visto a porteros jóvenes que van pero no juegan.

Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo…A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 14, 2022

Bueno pues aquí todo mundo tiene su opinión.

Se van a arrepentir...



De no haber convocado a Javier Hernández y Santiago Giménez. 🇲🇽❌️ https://t.co/cgodL5fXkG — Sergio Dipp (@SergioADippW) November 14, 2022

Pues al final van los jugadores que mejor le parecieron al técnico

Todos somos “técnicos” y tenemos una opinión, pero el problema más grande de Tata Martino es su INCONGRUENCIA.



Pedía a los jugadores que fueran a Europa y dejó fuera a Santi Giménez y Diego Lainez.



Quería futbolistas en buen momento y cortó a Erick Sánchez o Carlos Acevedo.



🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/VNwP2id3SB — León Lecanda (@Leonlec) November 14, 2022

Digamos que todavía tiene una última pero última oportunidad

Después de la lista de Martino, habrá que esperar el rendimiento de Raúl Jiménez ante Suecia; sino está al ciento por ciento, Santiago Giménez tendrá la oportunidad de ir a Q atar — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 14, 2022

El tema de los delanteros convocados va a sonar hasta que termine el Mundial y, con algo de suerte, hasta más tiempo. Gerardo Martino lleva a un delantero que no juega desde hace dos meses en su club y a otro que juega en la liga local pero no ha marcado desde hace tiempo. Dejó fuera al goleador de la Europa League y dos jóvenes que estaban en buen momento en la Liga MX.

