Diego Lainez queda fuera de Qatar 2022

Una de las decisiones finales que tenía el Tata Martino para la lista de 26 jugadores, era si decantarse por Diego Lainez o Roberto Alvarado y, a menos de 24 horas de que se presente la convocatoria para Qatar, se ha revelado que el estratega argentino tomó la decisión de dejar fuera al futbolista del Braga, por lo que el Piojo Alvarado, de Chivas, es quien asistirá a la copa del mundo.

Este domingo, el técnico de la selección tomó la decisión de no contemplar a Diego Lainez dentro de los 26 jugadores, pues considera que su falta de minutos ha afectado y las cualidades del Piojo Alvarado le acomodan más al esquema que busca para Qatar 2022.

El ex americanista dejó al Betis, equipo al que llegó a Europa, para buscar minutos con el Braga, en una liga de menor nivel, como lo es la portuguesa. Sin embargo, no pudo acomodarse tampoco dentro del cuadro inicial y terminó jugando poco, situación que afectó aún más la decisión de Martino.

Si bien, Diego no había sido titular en el Tri tampoco, pero cuando entraba de cambio marcaba la diferencia, con sus jugadas ‘distintas’, incluso marcando goles decisivos. No obstante, no bastó para quedarse con un puesto y se unirá a la baja de algunos mexicanos importantes que no estarán por diferentes razones.

Alvarado se ha quedado con el lugar, pues es un futbolista que ha sido regular con Chivas y, a pesar de solo marcar un par de tantos en 18 juegos, su versatilidad en el campo es lo que ha terminado por convencer al Tata, pues se desempeña como interior, extremo, mediapunta y también se le ha probado como falso 9.