Papá de Jiménez pide que despidan a periodista por ‘mentiroso’

Luego de que Raúl Jiménez apareciera en la lista final de 26 futbolistas para Qatar 2022, su padre apareció en un programa en vivo de la cadena Fox Sports, donde aprovechó para acusar al periodista, Fernando Cevallos, de mentiroso, pues cabe recordar que este último había filtrado las bajas del Tri que tenía en mente el Tata Martino días antes, y una de ellas era el delantero de los Wolves.

Ante esto, el papá del ex americanista dio su punto de vista de las cosas y poco a poco fue enfureciendo: “Se aceptan las críticas y pensar diferente, eso siempre es bienvenido, pero mentir como ese cuate de su programa La Última Palabra, a ese tipo lo considero un pseudo periodista que por ganar la nota, no sé si le paguen por mentir con eso, andaba diciendo que ya se tenían a los cinco recortados y empezó la lista diciendo: ‘Raúl Jiménez, confirmado como baja’”, dijo molesto a la cámara.

🚨 CRUCE ENTRE @FerCevallosF Y RAÚL JIMÉNEZ



Luego de que se diera a conocer la lista definitiva de Gerardo Martino, tenemos opiniones divididas en #FSRadioMX 🇲🇽 pic.twitter.com/bSohimuz7n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2022

“Ese tipo, que ni su nombre me sé, anduvo diciendo que hasta el Tata Martino ya se lo había dicho a mi hijo. Por favor, quién va a hablar más con Raúl que yo, tengo comunicación constante y me molesta, me irrita escuchar a este tipo diciendo mentiras”, comentó.

Mientras más platicaba el señor Raúl, más se veía fastidiado, por lo que llegó al punto de pedir el despido de Cevallos: “Eso que hizo no se vale aquí ni en China, es una vil y ruin mentira, es más, yo lo correría de la empresa Fox Sports. Se vale opinar, pero las mentiras no deben permitirse, si tu fuente no es confiable y no lo corroboras, no puedes lanzar ese tipo de comentarios”.

El periodista respondió

Ante el incidente, Fernando respondió en vivo al papá de Raúl y no dejó que lo llamara mentiroso, poniendo sus argumentos en el juego.

“Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira. Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho. Lo único que le puedo pedir es que mentiras aquí no, se da información, no es tirar nombres por tirar”.

Además, cabe señalar que el periodista también publicó un mensaje en sus redes sociales, donde mostró nuevamente su punto de vista de los hechos.

¿Mentir? NUNCA, periodismo es contar que los futbolistas que NO estarían en la lista de Qatar 2022 ya lo sabían como el Tata lo confirmó y adelantar el nombre de 5 bajas, coincidir en 4 y que la quinta aún no esté 100% recuperado… Entiendo que un papá siempre defienda a su hijo — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) November 14, 2022