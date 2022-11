¡Que siempre no! Shakira rechaza estar en la inauguración de Qatar

Qatar no contará con el talento de la famosa cantante (@shakira)

La artista mundial, Shakira, ha decidido no participar en la inauguración del mundial de Qatar 2022 el próximo domingo 20 de noviembre, pues ha rechazado la oferta para ser una de las principales figuras en el estadio Al Bayt.

Se ha mencionado que esto se ha decidido debido a que no está de acuerdo con las políticas establecidas por este país árabe ante los derechos humanos. La colombiana se suma a Dua Lipa y Rod Stewart como los artistas que han preferido no presentarse.

Fue a través de la periodista Adriana Dorronsoro, como se comunicó la noticia: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”

Según comentan, las críticas que fue recibiendo Shakira durante los últimos días en las redes sociales de los fans, fue lo que la llevó a tomar la decisión, pues cabe mencionar que no estaban de acuerdo en su participación en un país con este tipo de políticas.