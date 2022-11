Jorge Campos sale a la defensa del Tata: “No todo es su culpa”

La convocatoria de la Selección mexicana de futbol para el Mundial de Qatar 2022 desató fuertes críticas contra el entrenador Gerardo Martino, pues muchos consideran que hay jugadores que no debieron ser llamados.

Sin embargo, para Jorge Campos, un histórico portero del combinado nacional, no todo es culpa del Tata, pues considera que uno de los problemas que vive el Tri, se debe a la cantidad de jugadores extranjeros que hay en la Liga MX.

“Martino para nada es el culpable de todo. Todos van contra él, pero no estuvo hace 15, 20 o cinco años. ¿De dónde va a sacar jugadores con 10 extranjeros? Decían que llamaran a jugadores del Atlas, pero ese equipo ganó el bicampeonato con ocho extranjeros y cuatro mexicanos”, cuestionó en entrevista para el programa Personajes de Star+ e ESPN.

Además, el Brody aseguró que hay jugadores que no llegarán en buen nivel a Qatar 2022 pero pidió a la afición que confíe en el trabajo de Martino, ya que tiene experiencia mundialista con otras selecciones.

“Todo va contra él y no sabe qué decir o comentar, porque no hay jugadores de nivel. Hay que confiar, al menos, en él, porque vivió mundiales con otras selecciones”, mencionó.

Por último, el histórico portero analizó el hecho de que no sean exjugadores quienes manejen el balompié en nuestro país. “El futbol en México lo maneja gente que no jugó al futbol, pero no puedes hacer algo que nunca viviste o jugaste. El futbol se vende solo en México, es el deporte más popular. Me pones a vender selección y la vendo rápido, porque es México”, sentenció.

