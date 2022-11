“Es un paso muy importante en mi carrera”: Diego Cocca

De la mano de Mauricio Culebro, presidente deportivo de Tigres, junto a Antonio Sancho vicepresidente del club, Diego Cocca fue presentado de manera oficial como el nuevo entrenador de los felinos.

El exentrenador del Atlas de Guadalajara se mostró muy ilusionado por el plantel que tiene el club, en donde destacó la jerarquía que tiene con jugadores de renombre.

“El plantel me ilusiona muchísimo. Estoy con muchas ganas de empezar a trabajar con este plantel que tiene mucha jerarquía, me desafía muchísimo” comentó.

Una nueva era: Tigres oficializa llegada de Diego Cocca

Así mismo, el nuevo estratega auriazul reconoció que llegar al club felino representa un nuevo paso en su carrera como estratega, reconociendo que cuando lo contactaron no dudo un segundo en arribar a la escuadra regia

“Realmente es un reto muy importante, muy lindo, cuando recibí la llamada no lo dude un segundo, estoy muy convencido del club y de todo lo que hay por disputar”.

Cocca se deshizo en halagos hacia la afición aseguró que ahora será un privilegio tener a la hinchada felina a favor, ya que como visitante la sufría.

“La verdad es muy evidente como la hinchada mueve al equipo, para los visitantes es un lugar muy complicado, si se sufre mucho a esta hinchada, si le da el plus al equipo. Ahora tener a la afición a favor será un orgullo, queremos que la afición sea representada por el equipo” expresó.

Por último, el estratega aseguró que para él el tema de la edad no es algo importante y que tratará de sacar el mayor potencial a cada uno de los futbolistas felinos.

“A mi el tema de la edad no me preocupa, solo me preocupa el tema de los rendimientos, solo me importa que el jugador rinda. Es muy difícil hablar del equipo con solo mirarlo, hay que trabajarlo. Mi misión es sacar el mayor potencial de cada uno de ellos”, concluyó.