Atlantis, a la conquista de la Leyenda Azul en el CMLL

Una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana es Atlantis, quien una vez más ha sido convocado para participar en el torneo Leyenda Azul, trofeo que conmemora el centenario de una de las máximas figuras del pancracio nacional, Blue Demon.

Para Atlantis estar en esta función es de gran importancia ya que tuvo la oportunidad de conocer a Blue Demon y fomentar una amistad con el llamado “Manotas”.

“Es un torneo muy importante para mí, tuve la oportunidad de conocer al señor Blue Demon e hicimos buena amistad, entrené con él en el gimnasio y me siento orgulloso de me hayan invitado a esta eliminatoria, es la segunda o tercera vez que participo y ganar es reconfortante, pero perder, es frustrante y debes mentalizarte en seguir creciendo.

Atlantis recordó algunas vivencias compartidas con Blue Demon y lo que para él representa.

“Él llegaba temprano, se vestía con el atuendo de Blue Demon y me preguntaba si estaba listo, a lo que respondía que, sí y me enseñaba llaves, eso sí, era muy exigente y amable y entre esos entrenamientos siempre me decía que las estrellas se hacían en el gimnasio y como no hacerlo, como no prepararse y entrenar si la lucha es un deporte de alto rendimiento y estamos al cien por ciento. Considero que Blue Demon es una institución por lo que hizo en la lucha y en las películas, demostró además que la lucha libre tiene calidad a nivel mundial y una de las máscaras más cotizadas es la de Blue Demon, hay que reconocer todos y cada uno de sus logros, es un nombre inmortal.

“Hoy eso se sigue demostrando, tengo 39 años de carrera y a este torneo llego tranquilo y con mente triunfadora y también cuidándome de las lesiones. Mi mente es de triunfo”.

Atlantis también destacó que le gustaría que en un futuro se realizara la Copa Atlantis.

“El Diablo Velasco me inculcó no dejar el gimnasio y cuidar mi alimentación, hoy en día eso me ha ayudado mucho”.

“El ídolo de los niños” siente mucha satisfacción al ver que los jóvenes le quieran enfrentar, pues sabe que si alguno llega a ganarle se irá a los cuernos de la luna.

“Yo quisiera enfrentarme a los quince, todos tienen habilidades y están preparados y yo soy una persona muy disciplinada y si tuviera la oportunidad de volver a nacer, me gustaría volver a ser Atlantis”, dijo.

