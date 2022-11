‘Caramelo’ cuenta qué hace para seguir a México por todo el mundo

El catalogado aficionado número uno de la selección mexicana, ‘Caramelo’ ya está listo para apoyar al Tri en la copa del mundo de Qatar 2022. Pero, ¿cómo le hace para poder viajar, estar en los eventos y siempre posicionarse en primera fila para ser el centro de atención?

Héctor Chávez, el fanático, quien es originario de Chihuahua, y quien estudió administración de empresas, habló en entrevista para ESPN, donde comentó que el dinero que gana “no es mal habido”.

“Caramelo trabaja en bienes raíces actualmente. Empecé como joyero. Duré 28 años en el ramo de la compra y venta de la joyería. Las bienes raíces me permiten seguir a México. Por ejemplo, hoy cerré una negociación comercial en Chihuahua. Hoy sonó la campanita”, mencionó.

Sobre cómo es posible que sigue cerrando tratos del otro lado de México, no dudo en acudir a la tecnología para aclararlo: “Acuérdate que hoy en día la tecnología te permite estar conectado en todo el mundo, por lo que puedo cerrar negociaciones vía remota”.

“El negocio de las bienes raíces me permite poder manejar mis negocios y poder recibir comisiones. Me dedico al bien inmobiliario comercial, no a la cuestión residencial”, continuó.

Por otra parte, dejó en claro que, los comentarios sobre cómo genera ingresos para poder ir a eventos como el mundial de Qatar, ‘Caramelo’ dijo que se equivocan muchas veces en las declaraciones que hablan.

“Se equivocan mucho. El ingreso que tengo es transparente, totalmente contabilizado, pago el 100 por ciento de mis contribuciones tributarias ante Hacienda, entonces, no hay nada”.

Además, fue tajante con el dinero que gana mensualmente, el cual le permite asistir a los partidos del Tricolor: “Es muy variable. Puede fluctuar entre los 60 mil o hasta los 400 mil pesos mensuales. Si cierro una contratación con una empresa me puedo llevar 400 mil pesos, pero si no hago nada, pues no me llevo nada”, expresó.

Por último, dejó una recomendación a todos aquellos aficionados que sueñan con asistir a una copa del mundo.

“Una vez que termina una justa mundialista, tenemos que ahorrar mínimo el 10 por ciento o cinco por ciento de lo que ganan mensualmente. Eso sin duda te puede llevar a un Mundial, pero hay gente que no lo hace y a veces prefiere vender sus cosas, es respetable, pero así yo me he ido a todos los mundiales”, finalizó.