Periodista sufre robo en Qatar mientras realizaba transmisión en vivo

El Mundial de Qatar 2022 ya está por comenzar y cientos de aficionados comienzan a llegar al país árabe, al igual que muchos periodistas que harán cobertura para diferentes medios de comunicación.

Te puede interesar: Aficionados provocan caos en el FIFA FAN Fest en Qatar

Para los visitantes las malas experiencias ya empezaron, como fue el caso de una periodista argentina, quien denunció que sufrió un robo de sus pertenencias mientras realizaba una transmisión en vivo.

Mediante sus redes sociales, Dominique Metzger contó la mala experiencia que vivió en Qatar al denunciar que le robaron su cartera, así como identificaciones y documentos personales que traía con ella.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Ésta es la policía, me mandaron hasta acá a hacer la denuncia. Los documentos y las tarjetas es lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada. Así que nada, veremos qué pasa. Experiencias que uno no esperaba vivir, las vive”, comentó la reportera.

Te recomendamos: Cristiano Ronaldo y Messi sorprenden al mundo jugando ajedrez

Además, Dominique contó asombrada que las autoridades qataríes le aseguraron que encontrarán al sujeto, por lo que preguntaron qué es lo que ella quería que hicieran con el sujeto.

“Lo vamos a encontrar, ¿qué quieres que hagamos con él? que lo metemos 5 años a la cárcel, lo deportamos o qué es lo que quieres?”, reveló la periodista.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: