Miguel Herrera se candidatea para dirigir al Tri en 2026

A tan solo un par de días para que la Selección mexicana debute en Qatar 2022, el entrenador Miguel Herrera mostró nuevamente su interés de volver a tomar el puesto del Tri, ahora de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En entrevista con EFE, el ex técnico de Tigres y actualmente analista para Telemundo en el Mundial aseguró que él estaría encantado de ser el encargado del proceso rumbo a la justa mundialista que se realizará en Norteamérica en tres años y medio, aunque mandó sus buenos deseos al proceso de Gerardo Martino.

“Hay un gran técnico que ha hechos muchas cosas en muchos lados, su éxito en Qatar sería el de todos nosotros, y espero que le vaya muy bien. Terminando el Mundial ya veremos.

Si hay esa posibilidad (relevar a Martino), y me hablan, estoy listo y me encantaría dirigir en un mundial donde será local”, afirmó el Piojo.

VÍDEO | 🇲🇽 Miguel Herrera se deja querer: "Siempre he estado listo para la selección mexicana" #Qatar2022



Cedido por Telemundo. pic.twitter.com/7WX7g9ykFu — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 20, 2022

Por otra parte, el técnico mexicano recordó su polémica salida del banquillo del tricolor, la cuál se da en 2015, pero sabe que sí hay posibilidades de volver a tomar ese puesto

“Yo no salí por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del futbol. Y me ha ido bien donde me he parado después. Siempre que se habla de algún nombre para la selección aparece mi nombre ahí. Siempre he estado listo para la selección”, indicó.

Miguel Herrera fue el encargado de la Selección mexicana en el mundial de 2014, en donde el Tri cayó en octavos de final ante Países Bajos por 2-1. En esa Copa se logró el triunfo ante Camerún y Croacia, además de un empate ante Brasil, en la fase de grupos.

Publimetro te recomienda