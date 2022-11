Mhoni Vidente predijo el resultado del Tri en su debut en Qatar

México empató a cero goles con Polonia en la primera jornada del grupo C, lo que significó el debut en Qatar 2022 y un momentáneo segundo lugar. Y parece ser que el resultado ya se sabía, o por lo menos así lo dejó a ver Mhoni Vidente, quien predijo una igualada con el mismo marcador para el Tri el día lunes previo al encuentro.

El día anterior al partido de la selección, Mhoni Vidente, en una programa de televisión en vivo, sacó sus cartas, como de costumbre, y dio su predicción sobre lo que se le venía a México en su primer duelo.

“La carta del diablo son enemigos ocultos, hay enemigos muy fuertes detrás de la selección mexicana que lo quieren ver destruido. Son la gente de poder, de dinero, que no los dejan jugar, que realmente hay gente muy valiosa en México. El pronóstico para el juego de mañana México vs Polonia, un 0 a 0. Yo me voy con el empate definitivamente”

De esta forma, la vidente volvió a hacer de las suyas, atinando a un nuevo resultado dentro del futbol y sorprendiendo a todos sus seguidores mexicanos.

¿Cuándo juega México?

El siguiente partido del Tri será el próximo sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas de la Ciudad de México, en donde se medirán contra la selección de Argentina, lo que promete un partido difícil.